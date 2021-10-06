疫情催化 國人基金交易逾9成在線上完成

疫苗接種普及全球景氣逐漸復甦，有鑑於聯準會政策轉變，短期波動可能加大投資市場變化。根據銀行內部數據資料顯示，今年上半年基金交易中，利用行動銀行APP及網路銀行佔比超過9成，已成為民眾最常使用的通路，疫情改變民眾的投資交易行為，顯得相當迅速。

台新銀行執行副總黃培直表示，疫情影響之下，突顯了線上投資平台的便利與重要性。以台新來說，近期在線上基金申購流程多了一些創新，例如在基金主頁加入市場歷史績效排名資訊，優化基金搜尋篩選機制，及受歡迎的「定期定額日日扣」服務，每月1至31日均可設定扣款，民眾取得投資訊息和交易都更加輕鬆及便捷。

黃培直也表示，以近期推出的「理財速GO易」功能來說，打破時間與空間的限制，讓民眾投資理財交易不受疫情的影響，只要事先至分行簽署「理財速GO易」服務約定同意書並開通理財諮詢服務，就能輕鬆在家享有銀行專業團隊的理財諮詢服務，透過行動銀行APP或網路銀行即可輕鬆下單快速完成交易。