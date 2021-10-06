校園交通風險地圖進擊！國泰產險攜手南市政府辦發表會

校園交通風險地圖再進擊！臺南市政府交通局響應交通部2021年度「全國交通安全月-全民互動挺交安」，再度攜手國泰產險於今（6）日在臺南市政府舉行「臺南市中西區&東區校園交通風險地圖成果發表會」。

本次發表會由臺南市市長黃偉哲、國泰產險副總經理陳欽榮、專案顧問陽明交通大學教授吳宗修以及中西區、東區五所學校代表(包含成功大學、臺南大學、臺南護理專科學校、臺南第一高級中學以及臺南女子高級中學)，共同揭露臺南市中西區及東區校園風險地圖海報及風險改善建議報告書。此次中西區及東區校園風險地圖共計繪製22處風險熱點現況以及預防對策、預計執行23項交通工程及交通管制措施改善，將協助更多學子，守護民眾安全。

國泰產險去年推出「永保安康校園交通風險地圖大解密」，在產官學界共同努力之下，總共完成23場安全宣導(逾4,900人參與)、辦理21項交通工程及交通管制措施改善(已完成19項)、比對專案執行前後「18-24歲交通事故件數改善約15.47%」。

國泰產險副總經理陳欽榮表示，公司長期致力於發揮保險公司核心職能-損害防阻，推廣事前預防觀念之重要性；校園交通風險地圖專案已邁入第五年，先前已經與亞洲大學等六所學校合作，去年與臺南市政府交通局共同合作成績斐然，此次非常感謝臺南市政府交通局再次邀請，同時國泰產險也響應政府十月交通安全月全民互動挺交安，希望藉由企業之力量共同推廣交通安全。

此次國泰產險再度攜手臺南市政府交通局擴大合作，除仰賴臺南市政府交通局工程改善專業評估與執行外，國泰產險更將專案內容升級，推出「WEB AR版校園交通風險地圖」，融入三種用路族群防禦駕駛建議(行人、機車、汽車)、同時搭配線上抽獎活動，藉此提醒並強化用路人於該區的交通安全意識，國泰產險希望藉由更豐富多元的專案內容，吸引校園學子以及社會大眾目光，協助降低臺南市交通事故機率。

「不意外騎士專案X國泰人壽」 專案再升級

為讓校園交通風險地圖的影響力能持續擴大，國泰產險在本次專案中也導入「不意外騎士專案-VR版危險感知」，結合國泰人壽在地三十處服務團隊加入共同推廣，藉由在地化的團隊合作，可以更即時、更頻繁地與交通局以及校方互動，讓校園交通風險地圖的印象深植於學生心中；同時，結合校園交通風險地圖(AR)及不意外騎士危險感知(VR)數位科技，宣導正確防禦駕駛觀念以及校園交通風險地圖熱點。冀望藉由更多元之內容、更龐大的團隊、更有效的分工，一起共襄盛舉為臺南市交通安全盡一份心力。

「WEB AR版校園交通風險地圖」 響應十月交通安全月

國泰產險在本次專案推出「WEB AR版校園交通風險地圖」，除提高使用者互動性、且操作更為簡便外，更融入三種用路族群防禦駕駛建議(行人、機車、汽車)，同時提醒不同用路人易肇事熱點及安全騎乘對策，保佑學生及民眾出入平安。

臺南市市長黃偉哲在會中再次感謝國泰產險協助市府完成中西區、東區校園交通事故風險地圖，且今年更建置了WEB-AR互動體驗系統，希望藉此幫助更多學子與民眾了解各處危險因子，降低意外事故發生機率。

國泰產險也希望未來能夠推展出更多符合不同年齡層、不同族群的交通安全專案，結合全台更多地方單位或大專院校共同建立友善交通環境，宣示國泰產險「全民互動挺交安」之企業決心，提升更多民眾風險意識，守護民眾安全。