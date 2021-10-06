一銀指定卡綁台灣Pay 新戶最高享1,800元刷卡金

第一銀行搶攻數位振興五倍券商機，現在申辦第一銀行桃園卡及義享卡，綁定台灣Pay振興五倍券，搭配專屬刷卡活動，新戶最高享1,800元刷卡金，再享指定通路月月贈300元刷卡金。

一銀指出，10月1日起新戶申辦「桃園市民卡聯名卡/認同卡」，首刷禮及國內消費滿千贈百，合計最高獲800元刷卡金，數位通路辦卡加碼「外送、影音指定通路」500元刷卡金，新戶綁定台灣Pay振興五倍券，最高拿500元刷卡金，相當於刷滿振興五倍券最高可賺1,800元刷卡金。

一銀表示，結合10月8日起振興五倍券開放使用，「桃園市民卡聯名卡/認同卡」綁定台灣Pay振興五倍券，取得「好食券500元」，再享麥當勞、必勝客、星巴克、路易莎，不限消費金額5%回饋，此外，指定百貨及全臺加油站，單筆滿300元亦有5%回饋，月月狂賺300元刷卡金。

而申辦「義享天地聯名卡」綁定台灣Pay振興五倍券，百貨週年慶最好買，新戶首刷贈松木時尚小烤箱、手持吸塵器或500元刷卡金好禮三選一，高雄義享時尚廣場百貨購物狂歡節使用台灣Pay再享滿千贈百，年底前館內消費單筆滿千，月月還可參加抽獎，有機會把最新iPhone 13帶回家。