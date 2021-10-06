康和捐款義助老人照護 正視人口老化問題

隨著醫療水準提升、食安意識提高及運動風氣盛行，國人越來越長壽，平均壽命在過去20年增加了2.1歲，台灣也提前進入超高齡社會，老人照護成為重要社會議題。康和（6016）證券）集團關注人口老化問題，捐贈財團法人台灣省私立普門仁愛之家30萬元，資助其營運，以實際行動關懷老人照護。

內政部今年8月公布的2020年簡易生命表顯示，國人的平均壽命已達81.3歲，男性與女性的平均壽命不僅雙雙創下歷年新高，亦高於全球平均壽命。而根據行政院國家發展委員會發布的最新報告預估，台灣在2025年就會進入超高齡社會(65歲以上人口占比達到20%)，較之前預估的2026年提前一年。屆時，每5人有1位是65歲以上老人，到了2034年，全國一半以上都是中高齡、超過50歲。

觀察到台灣少子化、高齡化的趨勢已經難以逆轉，人口老化帶來的經濟隱憂更引發各界關注，康和近年將關懷重心延伸至老人照護，期待藉由自身的拋磚引玉，喚起大眾正視高齡化社會來臨的議題。康和證券集團董事長鄭大宇表示，成立近50年的普門仁愛之家是台南第一家由內政部立案的老人福利機構，創辦人以實現禮運大同篇老有所終的理想，耗盡畢生積蓄成立。初期以收容、安養失依老人為目的，至今發展成一個具有完整組織與照顧服務的老人安養機構，康和期望透過企業的力量，為長照社會略盡心意。

去年適逢康和證券成立屆滿30週年，感受到企業經營不易，一路走來得到各界的支持，才得以成就今日的康和，本著「取之於社會、用之於社會」的感恩回饋之心，康和積極投入公益，善盡企業社會責任。而為了鼓勵員工參與公益慈善社會關懷活動，推動落實公益假制度，更每年提供同仁兩天全薪公益假，鼓勵員工在工作之外，走入社會投入社會服務與慈善活動，在企業內部形成文化。