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熱錢持續落跑 外匯局長證實10月外資為匯出

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

熱錢匯出潮方興未艾。外資今（5）日持續賣股匯出，估計至少7億美元，新台幣匯率終場貶值4.1分，以27.907元作收，為逾一個月新低，總成交量為15.7億美元。匯銀主管指出，若外資持續出走，最快本周新台幣匯率就有機會重返28字頭。

央行外匯局局長蔡烱民今日證實，「外資10月目前來看為匯出」，不過新台幣匯率僅緩步貶值，主要是出口表現不錯、廠商為淨賣匯，加上美國公債殖利率上來，一些基金、海外ETF投資款也匯出投資，新台幣匯率反映市場供需稍微貶值，整體而言，匯市供需大致平衡。

對於美元9月以來持續走強，是否代表，今年底前美元都會維持緩升格局，蔡烱民分析，聯準會會議紀錄顯示，美國將於11月啟動縮減購債計畫，點狀圖透露，升息時間點略為提前，影響所及，美國10年期公債利率彈升，美元也變得強勢，再加上國際金融市場最近動盪較多，在避險需求升溫下，美元獲得一定支撐。

展望後市，蔡烱民指出，如果聯準會縮減購債計畫如市場預期，甚至比市場預期的更快一些，對美元的支撐力道就會更強一些。

回顧今日匯市盤中交易，資深匯銀主管指出，外資一早就大舉匯出，且力道還不弱，估計全日至少匯出7億美元；不過，眼見新台幣匯率下探27.9字頭，場外出口商一湧而上、進場賣匯，進而限縮新台幣的貶值幅度。

資深匯銀主管指出，目前看起來，美元強勢還是會維持一段時間，若外資持續賣股落跑，新台幣匯率確實有機會重返28字頭；不過，滿手美元的出口商看到27.9元已經蜂擁進場拋匯，若匯價叩關28元，預料出口商會更加瘋狂，進而導致新台幣匯率「貶不太下去」。

匯銀主管說，「現在匯市就是外資和出口商對作的盤，看起來外資匯出的力道暫時略勝一籌。」估計短期內，新台幣匯率有機會緩步貶向28字頭，並於28元上下2角幅度內波動。

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