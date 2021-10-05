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金管會：國內保險業皆無投資陸房企相關產業

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

市場近日傳聞除了身陷債務的中國恒大集團外，還有包括融創中國、華夏幸福恐出現連環爆，債信違約連環爆恐有風險，台灣金融業相關對中國大陸房地產投資曝險情形再受關注。金管會保險局主祕蔡火炎今（5）日表示，國內壽險業對於這三家中國大陸不動產都沒有投資，沒有曝險，而且也沒有任何投資在房地產企業。

金管會證期局、保險局與銀行局今日也紛紛表示，我國包括銀行業、保險業與證期局對中國大陸房產企業的相關曝險，風險都在可控制範圍內。

銀行局官員表示，金管會與國內本身銀行持續密切關注中國大陸經濟金融情勢，主動加強對中國大陸風險管理。8月底止銀行對中國大陸整體曝險金額占淨值比占36.7%，與年初40.4%比較，下降3.75個百分點，逐月下降中，同時曝險額也減少964億元，跟去年同期比，亦下降5.1%。

104年即要求銀行對第一類資本備抵呆帳提高至1.5%，各銀行都合規。主要授信對象為台資跟外資企業，製造業為主，國家別跟產業別分級管理，訂定風險限額，本來就有集中度控管。105跟106年要求銀行檢視對中國曝險與檢討政策，稽核部位進行相關風控。各銀行已強化曝險與風險承受能力，因此「大陸房地產企業違約問題對國銀行來說，在可控的範圍內」，金管會也將加強相關監理，督促其注意風險管理，也會視中國後續金融經濟發展，適時檢討相關曝險比率的監理措施。

至於證期局方面，副局長蔡麗玲表示，境內外基金持有中國大陸房企，基本本來就是分散性投資，並沒有去針對基金每一個投資標的規列房企的曝險資料。現行境內對中國大陸曝險8月底335檔投資大陸地，規模3,725億元，占這些基金規模平均為32.24%，占整體投信基金規模為7.61%。

境外基金8月底為止，共有458檔基金有投資大陸，國人投資比重計算曝險約1,407億元，占國人投資3.5%。至於投信本來就要善盡善良管理人責任去管理私人資產，要求投信去注意風險管理，要落實內控制度，本來就要注意投資標的的分散性。去年證期局也二度提醒投信投顧公會，要求隨時關注單一產業的集中度風險、標的公司的財務狀況及債信變動與流動性等相關風險，並確實管理。

蔡麗玲說，基金投資大陸，有新興市場政治風險、資金匯出入管制風險、匯率風險等，今年8月也特別提醒投信，要留意標的所在地的相關政治，及ESG（環境社會公司治理）與投資風險等，會來持續關注後續基金狀況，以免影響投資人權益。

至於投信業者表示，中國大陸近來的政經政策針對物聯與房產等，明確是要發展科技創新與高端製造，資本市場的改革方向為加強監管與維繫經濟成長間取得平衡，不致引起系統性風險。中國大陸是第二大經濟體，相關經濟成長，預期中長期仍會吸引外資持續流入，投信業愭也表示，對近期跟大陸跟香港政經情勢與行業監管政策，會注意基金的投資，也會審慎評估，來兼顧風險與報酬考量。

至於保險局主祕蔡火炎則表示，融創華夏中國大陸整體房企曝險等都沒有投資。截至7月底投資中國有價證券約2,575億元，占保險業國外投資比1.34%。「曝險比例並不高」，針對大陸企業若出現債務違約，對保險局影響方面，目前沒有直接投資，保險業大陸投資有關資金運用項目有符合條件、限額與信評、風管，都有相關法規，例如壽險投資在公司債金融債要求信用評等為BBB+或以上，目前「相關規定都已有控管」。另外像投資有價證券或指數股價合計不得逾國外投資10%，也對保險業進行風險動態管理，也責成公會要定期呈報國外曝險的情形，若有異常波動，也會採必要因應措施。整體來說，蔡火炎說，「台灣保險業對中國有價證券整體投資比例不高，法規上有很多控制跟規範，整體風險還是可以控制。」

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