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方振宇帕運奪佳績 一銀文教基金會加碼營養金至2萬元

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
第一銀行文教基金會長期贊助的身障學生方振宇(右二)於東京帕運表現亮眼，第一金控暨第一銀行董事長邱月琴(左二)、第一銀行總經理鄭美玲(右一)、第一金控總經理陳芬蘭(左一)予以表揚肯定。 一銀／提供
第一銀行文教基金會長期贊助的身障學生方振宇(右二)於東京帕運表現亮眼，第一金控暨第一銀行董事長邱月琴(左二)、第一銀行總經理鄭美玲(右一)、第一金控總經理陳芬蘭(左一)予以表揚肯定。 一銀／提供

第一銀行文教基金會長期贊助身障學生方振宇，於今年9月舉行的「2020東京帕拉林匹克運動會」表現亮眼，初次參賽即獲得羽球項目第四名佳績，第一銀行文教基金會特別於今（5）日舉辦表揚會，表達對選手的鼓勵，第一銀行文教基金會董事長、同時也是第一金控暨第一銀行董事長邱月琴除頒發加碼獎金並致贈紀念品，也宣布提高方振宇每月營養金至２萬元，以實際行動力挺選手積極投入訓練，備戰2024年巴黎帕運，期許再度為國爭光。

方振宇賽後特別感謝教練的指導、家人一路以來的支持與鼓勵，以及第一銀行文教基金會的力挺，給予實質的經濟後盾與資源，讓他得以專心訓練；這次在東京帕運獲得第四名的成績，不但讓自己的努力被世界看見，也完成運動生涯新的里程碑。

今天同時邀請第一銀行文教基金會培育的四位特殊才能選手一同共襄盛舉，並由第一銀行文教基金會董事長邱月琴頒發營養金，希望他們能持續專注朝目標邁進。

第一銀行文教基金會積極落實企業社會責任，扶持弱勢學子能夠專注於訓練和比賽上，第一銀行也長期支持臺灣體育運動發展，今年東京奧運共有三位舉重選手出賽，其中陳玟卉勇奪女子64公斤量級銅牌，為國爭光；第一銀行也成立男子桌球隊、贊助潛力選手，以系統性方式持續規劃並支持桌球運動。

第一銀行 東京奧運

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