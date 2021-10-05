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全台逾50萬輛電動自行車 將全面投保強制車險

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會保險局今宣布，將修正「強制汽車責任保險法」，未來電動自行車須投保強制險才能拿到牌照。記者戴瑞瑤／攝影
金管會保險局今宣布，將修正「強制汽車責任保險法」，未來電動自行車須投保強制險才能拿到牌照。記者戴瑞瑤／攝影

金管會保險局今宣布，將修正「強制汽車責任保險法」，草案中把「微型電動二輪車」納入範圍。換言之，未來全台的電動自行車，不管是自己騎的，或是在風景區供遊客租借的，都須全面投保強制車險，才能夠取得牌照後上路。

保險局主秘蔡火炎表示，「微型電動二輪車」就是所謂的電動自行車，因應道路交通管理處罰條例將修正施行，以後電動自行車要發照之前，必須先投保強制險，投保後才能發照。

目前全台約有超過50萬輛的電動自行車，大部分電動自行車是學生族群或外籍移工在騎乘，而許多風景區也會有店家提供電動自行車租借服務。

蔡火炎表示，如果是租借業者，就是由業者投保強制車險，投保後才能領到牌照，不是租借的消費者來投保；但如果是自家的電動自行車，就要自行進行投保。如果沒有投保，會開罰750元以上、1500元以下罰鍰。

何時上路？蔡火炎表示，此草案要經過60天預告參酌外界意見，之後送政院審查完後，還要送立院修法；且為了要與道路交通管理處罰條例的施行日期一起上路，上路日期要由行政院決定。

至於保險費率，蔡火炎表示，目前正請保發中心做費率精算，預估年底前費率會出爐。目前強制車險輕型機車一年保費約424元，但未來微型電動二輪車不會像汽、機車一樣是一年期保單，預估會採長年期保單，也就是民眾一次投保就要保好幾年，如果中間微型電動二輪車壞掉或換車，可以退還保費。

電動自行車 保險 強制車險

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