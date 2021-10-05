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金管會：外資連二月淨匯入 9月再增809億元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

外資在台股震盪中持續匯入，金管會今（5）日公布最新外資淨匯出入數字，連續二個月傳來淨匯入好消息，其中8月外資（含陸資）淨匯入0.47億美元，9月再擴大淨匯入28.98億美元，以今日收盤價單月淨匯入折合新台幣約809億元。連二月淨匯入，對台股未來後市止穩注入一劑強心針。

整體外資今年好幾次有進有出，其中今年1月淨匯入49億美元，不過2月開始就先小幅淨匯出0.21億美元，3月擴大淨匯出至3.29億美元。

但4月外資又轉淨匯入50.38億美元，5月本土疫情擴散時，外資也不畏疫情淨匯入32.47億美元，連二個月淨匯入後，6月開始轉向淨匯出19.14億美元，7月又進一步擴大淨匯出35.1879億美元。

據金管會最新公布，8、9月外資又回頭再度轉為淨匯入，單月淨匯入金額分別為0.47億美元及28.98億美元，8月淨匯入金額為今年來第四高數字，對台股未來後市止穩帶來一定支撐力道。

據金管會今日公布最新統計數字，全體外資今年來截至9月30日止，外資累計賣超上市股票金額為新台幣4,881.72億元，對上櫃公司累計賣超新台幣194.27億元。

至於陸資方面，今年來截至9月30日止，陸資累計賣超上市股票約新台幣14.25億元，且賣超上櫃股票約新台幣4.46億元。

至於在資金淨匯出入狀況，據金管會最新統計，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人9月淨匯入約29.10億美元；陸資累計淨匯出約0.12億美元。二者合計約28.98億美元，以今日新台幣兌1美元為27.907元來換算，單月淨匯入約新台幣809億元左右。

至於累計今年1~9月，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約103.59億美元；陸資累計淨匯出約0.11億美元，合計為103.48億美元，折合新台幣將近約2,888億元。

截至9月30日止整體外資累計淨匯入約2,188.64億美元，其中包括境外外國機構投資人累積淨匯入2,186.92億美元；境外華僑及外國自然人累積淨匯入1.72億美元，較110年8月底累計淨匯入2,159.54億美元，增加約29.10億美元；陸資截至110年9月30日止累積淨匯入約0.29億美元，較110年8月底累計淨匯入0.41億美元，減少約0.12億美元。

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