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街口支付加碼助新北振興 助地方商圈數位化創數億商機

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

電子支付領導品牌街口支付，積極響應振興政策，為持續推升行動支付普及率與使用率、以及在疫情趨緩期間活絡地方經濟，與新北市深入合作，聯手推出「新北市支付節」，期望透過加碼現金回饋，刺激民眾消費，預計將創造數億元商機！

新北市長侯友宜今（5）日親臨「新北加倍券詳細說明記者會」，會中感謝街口支付協助新北振興，並表示，在疫情和緩之際將全力衝經濟，為協助商家爭取數位五倍券商機，攜手用戶數最多的街口支付加碼，一方面刺激買氣，另一方面鼓勵店家數位化，協助店家導入行動支付工具，藉此帶動新北行動支付普及應用，讓新北居民享受行動支付的便利，也等同朝無現金智慧城市更向前邁進一大步！

街口電子支付業務長黃峰昶則表示，新北市在數位發展程度上領先，是街口支付重點發展城市。這次搭振興五倍券數位熱潮，規劃以最有感的現金回饋，刺激整體市場消費潛能，幫助合作商家抓緊振興消費潮；亦可同時拓展行動支付使用場域，預計新增至少兩成以上合作店家，勢必將帶起新一波行動支付潮流。

新北市支付節

l 活動週期：2021年10月15日（五）~ 2021年12月31日（五）

l 活動內容：於 新北市指定店家使用街口支付消費，單筆享10%現金回饋（單筆回饋上限50元，活動期間內每人限回饋10筆）；每個月還加碼從消費者中抽萬元街口幣。

行動支付 街口支付 疫情

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