中壽創新育成見成效 新進業務員首選僱主

「數位躍升」是中國人壽（2823）在推動業務通路轉型的核心競爭力，也吸引了許多優秀人才加入，今年在疫情嚴峻挑戰下，中壽1-8月業務員淨增加人數691人、增加年成長率5.2%，皆為壽險公司第一，是少數正成長的大型壽險公司，成為新進業務員的首選僱主品牌。

中壽以創新思維結合數位科技，從業務員「增、選、留、升」全面轉型提升，讓「訓」與「練」同時並進，以科技賦能打造新世代行動業務菁英，斥資打造的首座智能數位化訓練中心也正式啟用，在業務員創新育成上的投入，更獲得第9屆「台灣保險卓越獎-人才培訓專案企畫卓越獎」金質獎殊榮肯定。

科技賦能、打破痛點是中壽以創新思維導入訓練育成的目標之一，透過大數據分析出業務員「增、選、留、升」從定著、晉升到組織發展過程中，每個環節會遭遇的困難及挑戰並一一打破。專案推動繳出亮眼成績單，組織加速年輕化，新進業務同仁平均年齡32.5歲，晉升主任比率更達到63%。中壽表示，持續投資業務部隊的決心不變，新設的桃竹訓練中心及擴大規模的台北地區訓練中心，都將在今年第四季初陸續啟用，其中桃竹訓練中心打造智能數位化互動教學環境，透過數位工具、線上課程，朝無紙化目標邁進，讓訓練育成也能跟ESG結合，為環境永續盡一分心力。

在人才培育上，中壽也獨家開發多項數位工具，如大數據動物選才模型，16種動物各自代表不同的工作特質及性格，能幫助新進業務同仁認識自己優勢，主管也能依此量身打造培育計畫，許多業務同仁表示，大數據動物選才模型，從關懷求職者的需求出發，在跟保戶及增員對象聊起他們的種動物屬性時都很有共鳴，輕鬆自然就能創造出共同話題，2020年所發出的動物性格適性測驗，回覆率高達94%，已是拓展增員利器。

而數位管理輔銷工具i-Agent，以行動化、數字化即時管理同仁的學習應用成果，判斷訓練移轉的強弱，給予適當訓練及輔導支持，將職能精進培訓到實作輔導，做了系統化的延伸銜接。中壽用對的方法，吸引對的人加入，以科技賦能系統化培育，積極推動晉升，新進同仁普遍認為中壽業務通路發展有清晰願景，鼓勵創新的企業文化及數位化工作環境都有助於他們在壽險業站穩腳步。

數位轉型是企業邁入下個世代的關鍵，中壽表示，站在趨勢浪頭，獨家開發數位工具，不斷優化業務賦能，打造一條龍的數位體驗，從接觸客戶開始到建議書、刷臉投保、行動進件、智能秘書…等，讓中壽業務員化身為智能保險家，也加深保戶便利與專業的保險印象，數位創新作為也榮獲保險業亞洲獎「年度數位創新獎」、《財資雜誌》「最佳生物辨識類數位獎」等國際肯定。中壽提供有溫度的優質服務體驗，以人才培育及數位轉型，樹立服務新典範，成為最值得信賴的壽險公司。