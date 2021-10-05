逾7成家長使用保險準備子女教育金 較去年大增6成

台灣民眾對子女教育金準備的態度為何？英國保誠人壽調查，受到少子化的影響，家長願意投入每個孩子身上的教育金總額逐年攀升，有近4成的家長願意投入超過300萬元的教育經費。因應新冠肺炎帶來的強烈不確定性，讓超過7成的家長們偏好低風險的金融工具如定存儲蓄或保險商品來準備子女教育金，其中，選擇保險商品的家長較去（2020）年大幅增加60.9%。

也因為疫情影響而開啟的線上學習契機，在體驗了線上學習不受時間、空間限制以及可以因應自身學習能力調整進度等好處後，有超過五成的家長意讓孩子繼續採用線上學習，以便在課程安排上掌握更多主控權。

保誠人壽客戶暨數據長趙汝俊觀察，父母身為家庭的守護者，在人生不同階段，對於健康保障、子女教育、資產規劃及樂活退休有不同的需求，尤其是現在孩子越生越少，每一個都是母的手心寶，為人母最關切的就是子女教育。保誠連四年進行調查，提醒民眾每位家庭守護者對於子女教育金準備的需求都不盡相同，應主動提早規劃子女教育金，才能更正面、積極的面對末來可能產生的資金缺口。

調查發現，有近八成家長已經開始為孩子準備教育基金，其中超過4成的家長願意投入收入的一至二成最為教育經費。相較去年，近四成家長願意為子女投入300萬元以上的教育經費。

趙汝俊指出，根據教育部統計，子女教育金準備因人而異，因選擇公私立學校的不同，最低154萬元，最高1055萬元，相差近7倍。有超過六成的家長願意將子女送去國外唸書，但只有近4成為子女準備了300萬元以上的教育經費，顯然其中有很大的缺口。

調查發現，超過七成的家長偏好使用低風險的定存及保險為子女準備教育金，其中，選擇保險商品的家長較去（2020）年大幅增加60.9%。在保險方面，家長最偏好使用的是投資型保單和分紅保單。

保誠人壽總經理王慰慈表示，少子化、高齡化及疫情的影響，家長因應經濟、家庭環境及人生階段的不同，需要有更多元彈性的需求。保誠以多元通路發展策略、保障和保費平衡等策略，鼓勵消費者主動規劃。