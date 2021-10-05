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台房價收入比惡化 資深經濟學家：央行打炒房還有空間
星展集團資深經濟學家馬鐵英今（5）日指出，台灣房價收入比正在惡化，台灣央行對房價管制應該會有進一步措施，目前台灣央行採用選擇性信用管制或宏觀審慎措施，但台灣房價收入比已經飆高，高於國際多座城市。
高房價之外，台灣存在許多結構性問題。馬鐵英指出，長期來看，高房價、年輕人失業、薪資停滯等結構性問題並未因去年以來的GDP高成長而改善。伴隨結婚與出生人數降至新低，台灣人口今年開始陷入負成長，也為長期經濟成長增添變數。
至於台灣央行升息時間點，馬鐵英認為，假設就業市場復甦完整，台灣經濟復甦，各國經濟復甦完全等，台灣央行預期明年下半年展開升息，最快第二季就可見到台灣央行升息。
今年新興國家央行都在升息，迎戰美國聯準會（Fed）縮減購債。但台灣央行遲遲沒有動作，馬鐵英說，台灣央行目前不具備貨幣政策正常化條件，在五項條件中，還差一項條件未達到，就是失業率。
第一，台灣產出缺口已經轉正；第二，CPI已經連續五個月處於2％水平；第三，信義房屋價格指數連續兩季成長一成；第四，銀行房貸連續5個月成長一成；第五，失業率仍在4.1％，高於疫情前3.7％水平，主因為疫情造成服務業等行業沒落，相關失業率增加，目前復甦並不均衡。
由於台灣本地疫情緩解，民間消費從第三季開始呈現Nike型反彈。考慮到疫苗覆蓋率不足以及傾向清零的防疫政策，消費復甦前景仍有變數。製造業與服務業之間復甦的不均衡以及勞動力市場復甦的不完整，仍是台灣近期面臨的主要問題。
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