資本市場明年持續多頭？ 李長庚說「樂觀」

國泰金控（2882）總經理李長庚今(5)日上午以台灣理財顧問認證協會理事長身分主持世界投資者週聯合論壇記者會，會後受訪時談到，景氣復甦持續進行、資金還是非常充沛，資本市場會有一定表現；儘管最近很多國家面臨能源轉型挑戰，市場有時動盪，但這很正常，整體來講他還是樂觀的。

世界投資者週聯合論壇今起連續四天在台北國際會議中心舉行，李長庚在論壇記者會後，接受媒體聯訪時，有電視台記者提問，美債縮減、恒大風暴對台灣的影響，今年第4季與明年是否都還是多頭？

李長庚說，他不是真正的經濟學家，但他個人在金融業來看，第一個，整個景氣復甦持續在進行，但是因為今年相對表現非常好、基期非常高，明年經濟成長率一定會下修。

但是畢竟整個疫後的關係，各國政府花了很多資源希望經濟恢復新常態、復甦的路，所以他看到，各種政府的刺激措施還是不斷。

其次，即使有所謂的購債規模縮小，但是市場的資金還是非常充沛。資金還是非常、非常的多。「所以我倒覺得資本市場在這兩個條件下會有一定的表現在」。

李長庚說，最近恒大的問題，對於大陸的地產或金融體系的影響，需要先來觀察。

他接著談到，最近包括能源問題，很多國家有這問題，要做能源轉型、轉化成綠能，能源問題會是未來蠻嚴肅的挑戰。

「我們需要減碳、需要零碳，但是到底我們的動力從哪裡來」，這問題對將來生產業的影響，包括成本的影響，「我覺得現在才開始」。

李長庚說，他一直比較樂觀，整個人類只要願意面對問題，都能夠找到好的方法來解決，只是需要時間。

而摸索的過程，市場有時會產生不必要的動盪，他覺得這很正常。整體來講，他還是樂觀的。