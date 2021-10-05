國泰金總座李長庚：投資壽險股 現在是好時機

國泰金控總經理李長庚今(5)日上午以台灣理財顧問認證協會理事長身分主持世界投資者週聯合論壇記者會，會後受訪時談到，投資壽險股，現在就是好時機。

媒體問：「升息趨勢下，金融股還可以投資嗎？」

李長庚說：「我覺得分散投資都可以，隨時都可以投資，真的。」他並建議，分散投資的方式為，「每個月都買」。

媒體又問，銀行、保險、證券，金融三業今年獲利都高，國泰金、富邦金的股價近期也都來到高點，金融股的股息殖利率變低，現在進場會不會不划算？

李長庚說，我國保險業2026年接軌IFRS 17之前，金管會保險局比較保守地規劃此事，不過，整個接軌方案確定後，壽險業反而獲利穩定、股利穩定。李長庚說，接軌IFRS 17之後，壽險公司資產負債的管理會比過去更好、更嚴謹，可以預期，將是比較穩定的產業。

他說，「真的要長期投資壽險業的人，像準備退休金的人要投資壽險公司，現在是好的時間」。他解釋，壽險業因為要接軌IFRS17，受到法令制約，股價也受到壓抑，然而基本面卻也因為準備接軌而轉佳。

「現在受法令制約把你壓在這地方，大魔王不能碰，看基本面，基本財不斷在擴大。」他並表示，接軌方案明年底就會確定，等確定後再進場股價會變高，以分攤投資成本的角度，現在就是投資壽險股的短空好買點。