合庫金融科技應用新思維 服務企業再升級

合作金庫銀行再次突破創舉，應用商業智慧（BI）工具獨家研發的客戶洞察平台，以數位功能儀錶板取代傳統人工作業和冗繁書面資料分析，用視覺化拖拉方式提供業務決策人員如同置身於商業戰情室中，迅速取得逾百萬企業客戶的基本資訊、往來情形或商品部位等概況資料，還能剖析同產業客戶概況，運用科技解讀數據背後不同角度的客戶態樣，輔助第一線分行同仁提供更貼近企業客戶需求的金融服務與建議。

面對數位金融時代，合作金庫銀行自2017年董事長雷仲達接任以來，積極推動組織年輕化，大舉招募青年學子以加速優化金融創新服務，不限科系廣納多元人才，於2018年至2021年擴大招募具資訊理工背景人員約160名，今年更優先公股銀行，招募商業流程管理執行人員，及金融科技發展項目研發人員，以掌握數位科技變化，推動業務加速數位化及關鍵技術的導入應用。

合庫銀行於2017年成立數據分析團隊，致力於以業務結合資料科學，將數據力轉化為業務動能。2020年藉由導入數位勞動力，以機器人流程自動化（Robotic Process Automation，簡稱RPA）技術縮短作業時程及提升效率，成功導入18條RPA流程，以申辦信用卡為例，可節省50%的作業時間；截至2021年，已偕同業務單位完成逾一百個數據分析案，運用多項演算模型成功輔助業務單位推升業務績效，例如，成功提升房貸增貸金額30%，及提升理財推廣成功率，在10位數據模型挑選的客戶中就能成功推廣1位，相較於導入數據應用前的推廣效率成長幅度超過5倍，效果驚人。今年自創客戶洞察平台，彙整行內企業客戶資料及外部超過30項公開數據源，如公開資訊觀測站、經濟部商工登記資訊、財經新聞網等，透過豐富且多樣性的數據，取得更即時的市場資訊，期能快速提供更具溫度的數位金融服務。

合庫銀行相信透過運用數據科學，集結跨領域人才，將激發金融科技的應用思維，潛移默化總行與分行業務人員的金融科技力。2019年合作金庫銀行就已經率公股先河成立CoLAB（創新實驗室），展現金融創新與應用的決心，CoLAB近30位年輕成員分別來自14個不同部門，共同在龐大的金融業務中，發想應用場景，截至目前已申請30項專利，1年內就已取得14項新型專利，並成功於《2021年卓越銀行評比》拿下「最佳創新獎」。合作金庫銀行著眼數據驅動商業決策已是現在進行式，今年度規劃再升級自家數據分析應用資料庫，佈局導入機器學習自動化、模型管理部署等新式工具，加速數據運算與分析，增強數據運用能量，以接連進行金融科技的創新應用。