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股匯雙殺 新台幣早盤貶值5.2分、一度觸及27.918元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
美金、新台幣、匯率。報系資料照
美金、新台幣、匯率。報系資料照

新台幣今（5）日以27.88元兌1美元開盤，貶值1.4分；台股早盤以16,362.27點開低，新台幣早盤貶值，一度觸及27.918元兌1美元，貶值5.2分，股匯雙殺。

美股周一下跌，道瓊工業指數下跌323.54點，跌幅0.9%，收34,002.92點；標普500指數下跌1.3%，收4,300.46點；那斯達克綜合指數下跌2.1%，收14,255.49點；費城半導體指數大跌2.5%。

台股早盤開低走低，一度下探至16,162.17點，新台幣早盤貶值開出，也是早盤的高，低點則一度觸及27.918元兌1美元，貶值5.2分。

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