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解開感覺受體之謎 兩位諾貝爾醫學獎得主都有台灣淵源

台企銀數位服務新定位 區塊鏈函證上鏈安全零距離

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
臺灣企銀擴增企業查核函證服務，企業客戶使用金融區塊鏈函證服務，快速取得詢證函資料，解決傳統紙本申請流程繁瑣的問題。圖 /資料照片
臺灣企銀擴增企業查核函證服務，企業客戶使用金融區塊鏈函證服務，快速取得詢證函資料，解決傳統紙本申請流程繁瑣的問題。圖 /資料照片

臺灣企銀（2834）區塊鏈技術服務再升級，即日起擴增企業查核函證服務，企業客戶可輕鬆使用該行的金融區塊鏈函證服務，快速取得詢證函資料，解決傳統紙本申請流程繁瑣的問題，提升作業效率更能避免資料外洩風險。

針對區塊鏈運用，臺灣企銀過去開辦金融區塊鏈函證服務，提供會計師事務所於線上透過「金融區塊鏈函證」系統平台加密傳送取得詢證函資料，並導入API自動化整合內部資料，大幅提升效率並保持資訊完整性。今年9月再進化，新增企業可查核函證，客戶可透過該行提供的函證服務，快速取得資料，降低可能的遺失與變造疑慮。

臺灣企銀表示，未來將善加運用園區監理門診、金融監理沙盒、企業實驗室及聯合自主實證等創新發展資源，致力成為民眾與企業首選的數位金融專業銀行。近期，臺灣企銀更取得有關掃碼交易檢核系統之新型專利肯定，積極透過跨業合作共創新型態社會，使民眾、企業與金融機構數位轉型不再是獨立事件，而是以互助合作方式共同投入。

臺灣企銀認為，民眾與企業對區塊鏈、人工智慧虛擬貨幣、非同質代幣（ NFT，Non-Fungible Token）及央行數位貨幣發展逐漸產生興趣，且對新科技學習及接受程度顯著提升，將積極導入FinTech優化客戶體驗。

區塊鏈 臺灣企銀 數位金融 虛擬貨幣 人工智慧

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