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街口電支用戶數破500萬 攜手保特保險進軍網路投保

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

街口電子支付宣布，用戶數在9月29日正式突破500萬，攜手金融業者共創新型態的金融生態圈JKO Fintech Hub，滿足所有人的金融需求。JKO Fintech Hub今(4)日迎來第一個金融創新產品，與bolttech保特保險經紀人獨家合作推出「保險專區」，共創更便捷的線上投保新體驗。

街口支付App在「保險專區」引進合作夥伴bolttech保特保險經紀人，是跨國保險科技公司，透過結合科技與創新，拉近消費者與保險的聯繫，輕鬆快速完成投保，提供更貼近消費者需求的保險服務；不同於一般保險公司，保特保險經紀人整合分析多家保險公司的產品，讓消費者能在單一平台找到最符合需求的產品。

街口電子支付與bolttech保特保險經紀人合作推出的「保險專區」，優化整體投保流程，讓用戶能於街口支付App內一站式選購保險。用戶點進「保險專區」，先進行會員授權，有別於一般投保需花費大量的時間註冊，街口電子支付提供的新開放能力，加速授權註冊流程，完成後可透過淺顯易懂的產品介紹頁，一目瞭然方案細節，進而選擇最合適的保險方案進行投保，最後直接使用街口支付付款，省去輸入信用卡卡號等繁瑣步驟，全程只需3分鐘即可快速完成投保。

街口電支指出，隨著近期疫苗施打逐漸普及，民眾對於疫苗險的投保需求也隨之提升，「保險專區」首推富邦產險優疫保方案，因應不同需求推出三款保障方案，全年皆享保障且保費親民。未來還將陸續擴增意外險、旅平險等多元險種，提供用戶更多便利的投保選擇。

保險 街口支付 疫苗

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