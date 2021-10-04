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公股行庫配合打炒房！評估個人第二戶房貸利率調至1.5%

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
央行9月祭出第三波打炒房，同時也找銀行開會討論，希望各銀行能針對個人第一戶與第二戶差別訂價，因此目前公股銀行也初步評估規劃要將針對第二戶房貸利率全面調漲至1.5%。（本報系資料庫）
央行9月祭出第三波打炒房，同時也找銀行開會討論，希望各銀行能針對個人第一戶與第二戶差別訂價，因此目前公股銀行也初步評估規劃要將針對第二戶房貸利率全面調漲至1.5%。（本報系資料庫）

央行9月祭出第三波打炒房，同時也找銀行開會討論，希望各銀行能針對個人第一戶與第二戶差別訂價，因此目前公股銀行也初步評估規劃要將針對第二戶房貸利率全面調漲至1.5%。

央行自去年起為了防止投資炒房祭出三波房市管制措施，而9月第3季的央行理監事會也對個人第二戶取消寬限期，外界相當關注。

兆豐銀行總經理蔡永義表示，由於銀行房貸佔比快超過28%，快達到《銀行法》第72-2的30%，因此目前將針對由房仲帶來的中古屋案件且是非首購族群，房貸利率將調高至1.5%，希望能以價制量，而中古屋首購、青安首購族群房貸利率皆不受影響。

第一銀行總經理鄭美玲則說，目前一銀第一戶房貸和第二戶的利率雖然有差別，不過沒有差距太大，暫時不會考慮調整第一戶的房貸，不過有在規劃特定地區的第二戶房貸利率可能調到1.5%以上。

合庫董事長雷仲達指出，央行希望銀行能差別訂價，而銀行也確實會對第二戶、第三戶調高房貸利率，目前銀行也已在規劃。

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