台壽理賠智能平台 獲哈佛商業評論首獎

台灣人壽「理賠智能便利前台」專案再次榮獲大獎！中國信託金控子公司台灣人壽繼獲得亞洲銀行及財金雜誌「台灣年度理賠創新」及全球經濟雜誌「台灣最佳理賠管理保險公司」肯定，再以「理賠智能便利前台」專案獲得哈佛商業評論主辦之「2021數位轉型鼎革獎」之「商業模式轉型獎大型企業組」首獎殊榮，並由台灣人壽副總經理曾玉潔代表領獎。

本屆評審團表示，台灣人壽將保險理賠的各個階段拆解，並用數位創新的方式將各個流程串接，大量節省人力物力，解決保戶理賠過程的最大痛點，同時藉由壽險公會的平台與同業合作，具創新性，為得評審團一致認同而獲首獎肯定。

台灣人壽以提供保戶最佳理賠服務為目標，自2018年起積極投入數位化服務創新，將於2025年達成理賠自動化目標。同時，將理賠自動化，劃分為智能理賠前台設置及自動理賠審核模型兩大進程。

其中，智能理賠前台設置，自2018年起，台灣人壽既推出全台第一數位理賠申請管道「龍e賠一拍就匯」、首家與醫院合作使用區塊鏈傳輸資料的「eClaim理賠區塊鏈」、全首創與便利超商合作的一站式理賠請管道「ibon便利賠」及「理賠聯盟鏈」，此四種數位理賠申請服務，截至2021年6月已有30%非透過業務人員服務之保戶使用數位管道申請理賠，滿意度都在90分以上。

此外，自動理賠受理系統，是由台壽人壽自行開發診斷證明書辨識模型，透過光學字元辨識(Optical Character Recognition, OCR)及自然語言處理(Natural Language Processing, NLP)技術，摘錄診斷證明書特定資訊，如：疾病名稱、手術名稱、入出院日期等，將人工智慧模型導入理賠作業程序中，使用此AI自動受理技術，大幅縮短理賠作業時間。

找出客戶對保險服務需求與期待，打造最優質友善的體驗，一直是台灣人壽數位轉型的核心與堅持，並將針對客戶所面臨的痛點，積極進行流程改造與擬定解決方案，並採迭代開發升級系統，快速回應市場與客戶需求。

除此之外，每年結合金控舉辦「創新王」活動號召員工參與數位創新，建立「IDEA BOX」內部提案制度，鼓勵同仁自發性改善，從客戶角度出發優化客戶體驗，深植轉型DNA。