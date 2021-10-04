用戶破500萬！街口電支、保特保險經紀人共創線上投保

街口電子支付用戶數上周9月29日正式突破500萬，等同1/5台灣人口數，持續領先業界！街口電子支付不僅持續完善支付服務體系，同時也不止步於支付，攜手金融業者共創新型態的金融生態圈 – JKO Fintech Hub，滿足所有人的金融需求。JKO Fintech Hub今(4)日迎來第一個金融創新產品，與bolttech保特保險經紀人獨家合作推出「保險專區」，共創更便捷的線上投保新體驗。

街口電子支付跨業聯手保特保險經紀人 推一站式投保服務 3分鐘快速完成投保

街口支付APP「保險專區」的合作夥伴bolttech保特保險經紀人是一家快速成長的跨國保險科技獨角獸公司，致力於透過結合科技與創新，拉近消費者與保險的聯繫，輕鬆快速完成投保，提供更貼近消費者需求的保險服務；不同於一般保險公司，保特保險經紀人整合分析多家保險公司的產品，讓消費者能在單一平台找到最符合需求的產品。

街口電子支付與bolttech保特保險經紀人合作推出的「保險專區」，優化整體投保流程，讓用戶能於街口支付APP內一站式選購保險。用戶點進「保險專區」，將先進行會員授權，有別於一般投保需花費大量的時間註冊，街口電子支付提供的新開放能力，加速授權註冊流程，完成後可透過淺顯易懂的產品介紹頁，一目瞭然方案細節，進而選擇最合適的保險方案進行投保，最後直接使用街口支付付款，省去輸入信用卡卡號等繁瑣步驟，全程只需3分鐘即可快速完成投保。

隨著近期疫苗施打逐漸普及，民眾對於疫苗險的投保需求也隨之提升；街口支付APP「保險專區」首推富邦（0052）產險優疫保方案，因應不同需求推出三款保障方案，全年皆享保障且保費親民。未來還將陸續擴增意外險、旅平險等多元險種，提供用戶更多便利的投保選擇。

l 富邦產險 優疫保方案一：經濟實惠，同時享有疫苗接種、法傳隔離雙重保障，方案價399元。 l 富邦產險 優疫保方案二：「疫」網打盡，完整保障一次擁有：疫苗接種、法傳隔離、法傳確診三合一，方案價647元。 l 富邦產險 優疫保方案三：小額投保即可享有基本的疫苗接種保障，方案價98元。

為慶祝街口電子支付用戶數突破500萬大關，加上第一個跨界金融創新產品上線，將回饋第500萬名用戶最高等級疫苗險等值金額之647元街口幣，感謝各位用戶的支持。

而針對全體用戶，9月29日(三)起至10月31日(日)於街口支付APP「保險專區」購買「疫苗險」，並以街口支付完成付款，單筆投保可享街口會員專屬最高8%街口幣回饋（單筆回饋上限50元，每人活動期間限回饋一次）；本活動僅限使用「街口帳戶」餘額或連結「銀行帳戶」扣款，筆筆消費再加碼享1%街口幣回饋！