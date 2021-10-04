北富銀與台電簽訂供應鏈融資案 數位化造福供應鏈

疫情衝擊全球供應鏈，卻連帶成為推動企業發展、突破瓶頸的契機。台北富邦銀行與台灣電力公司簽署首例國營事業供應鏈融資的合作備忘錄（MOU），雙方將以數位化型式升級原有的傳統貿易融資業務。透過系統對接，可顯著降低貸前審核與貸後控管的作業流程，同時降低詐欺風險。供應商可以更便捷的獲得金融服務，降低資金周轉壓力，拓寬融資渠道。

北富銀與台電於今（4）日進行首宗國營事業供應鏈融資案簽約儀式，本案為台北富邦銀行首次在供應鏈議題上與堅實的國營事業合作，攜手深耕供應鏈金融議題。針對台電現行採購招標流程，北富銀為其供應商量身打造從押標金、履約保證、合約貸款、訂單融資等一系列的融資方案，預計合作首年為第一批符合條件的中小型供應商提供台幣90億元融資服務。透過對接歷史交易數據，北富銀可以快速評估供應商的經營狀況、履約能力，進一步作為額度合理性的評估參考。部分撥貸文件與貸後檢核文件也不再需要供應商提供，北富銀可以透過系統化方式處理台電供應鏈數據，減少傳統貿易融資所需的人為操作或線下接觸。北富銀與台電的這項融資專案展現了數位技術的優勢，透過建立數據平台的契機，攜手台電升級貿易融資業務流程，除了減少了繁複金融程序中的人工作業時間與成本，透過金融科技，更有效的防範金融風險，提供更優質的金融服務。

北富銀指出，傳統供應鏈金融中，提高資訊透明度向來是相當大的挑戰，交易中銀行的查核作業成本以及融資風險相對較高，以致中小型供應商不易取得條件較佳的融資，必須承擔較高資金成本。北富銀聚焦供應鏈議題，善用金融專業與數位技術，與台電設置數位平台並訂製專案流程，不斷優化供應商融資效率與成功率，逐步實現活用數位金融技術，打造出彈性且客製化的整體解決方案。

台電指出，電力體系的供應商合約週期較長，有時長達2-3年，供應商的資金壓力較大，這次疫情對供應商的壓力更是雪上加霜，因此藉由本次的供應鏈數位協作專案，希望可以為供應商創造出更好的金融環境，扶植更多優秀的中小供應商，讓他們在營運周轉上可以得到足夠的支持。

疫情帶動了全球對供應鏈議題的關注，企業承擔之資金壓力加劇，資金流通與變現的需求大增，北富銀順應疫後生活型態，致力開展供應鏈融資業務，更考量因疫情影響以致資金緊縮的中小型企業不在少數，透過供應鏈融資，期望更進一步金援其供應鏈之中小型企業；北富銀將持續在金融科技領域精益求精，以期未來能結合區塊鏈等技術，充分紀錄供應鏈流程中各環節資訊，自動生成供應鏈資產履歷，突破傳統供應鏈融資面臨的難題。未來北富銀也期待攜手台電，進而深化永續理念與供應鏈管理的結合，透過金融創新科技，積極推動供應鏈的永續合作，引領供應商夥伴一同遵循永續承諾，發揮正向影響力。