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台新線上新型貸款 Richart備用金隨時動用隨時還

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
台新銀行Richart推新型貸款，具備靈活運用，隨時償還特性。圖／台新銀行提供
台新銀行Richart推新型貸款，具備靈活運用，隨時償還特性。圖／台新銀行提供

疫情衝擊台灣經濟，政府提供的紓困貸款申請數量屢創新高，台新數位銀行Richart針對用戶對資金的需求，推出新型態彈性信用貸款Richart備用金，借款金額3至15萬元，只要預先完成申請且通過審核，隨時可以動用，從動用日才開始計算利息，還能隨時償還，讓資金運用更靈活、更即時。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，受疫情衝擊又適逢開學季，許多用戶面臨突如其來的大筆資金支出，都會申請信用貸款周轉，但一般信貸資金入帳通常需等候一段時間，且還要按照申請的期數償還，還款期間長達數個月。

Richart發現數位族群對貸款的需求，著重快速和彈性，撥款越快越好、還款限制越少越好。於Richart全新上線的彈性信貸，便依循客戶的痛點而生。對於小本經營，不定期會有資金調度需求的創業投資族；或是想要在身邊放一筆安心基金的年輕小資族，以備應付突如其來的就醫需求、學費、補習費、修車費；甚至已規畫會有大筆支出，又擔心超過預算，例如打算整頓、裝潢住家的成家立業族，都是適用對象。

包國儀表示，不同於信用卡預借現金，備用金循信貸的模式，結合數位帳戶的便利，只要在Richart APP點選，系統會自動帶入客戶申請基本資料，2分鐘就能完成申請，最高可貸15萬元。核准後五年內，民眾有需要的時候，就可透過APP動用；有其他收入也可以隨時在APP償還結清，讓有資金需求的民眾能有資金如影隨形、隨傳隨到的體驗。

台新銀行表示，Richart備用金首波針對特邀客戶提供服務，固定年利率13.99% ，並同步推出上線限時優惠，免收申請費和動用費。只要完成申辦，動用時再設定還款期數即可；欲大筆還款時，可隨時自行辦理線上結清，不必前往分行辦理。還款進度及額度使用紀錄，也都會在Richart APP中清楚揭露，借多少、還多少、利息多少，Richart介面一看就知。

APP 台新 疫情 數位帳戶

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