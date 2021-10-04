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ETF績效王配息出爐 富邦臺灣中小息率衝5%

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
富邦臺灣中小（00733）將配息2.09元。資料來源：富邦投信官網
富邦臺灣中小（00733）將配息2.09元。資料來源：富邦投信官網

台股高配息ETF行情持續！富邦投信旗下富邦臺灣中小（00733）、富邦臺灣優質高息（00730）已經雙雙完成10月的配息評價，其中，今年績效突出的富邦臺灣中小預估配發2.09元，單次配息率達5.38%，高股息ETF的富邦臺灣優質高息則預估配發0.951元，配息率為4.74%。

富邦臺灣中小鎖定台股中小型飆股，今年多次換股剛好搭到航運、鋼鐵、半導體等投資行情，最佳績效一度近七成，是今年績效最好的ETF，關注度也大增。

有趣的是，這檔ETF不特別訴求股息，這次預估配發2.09元，不論配息金額或配息率，都高於高股息ETF的富邦臺灣優質高息，富邦投信說明，主要是該ETF配發今年前三季累積的資本利得和成分股股息，而這次配息，也大幅高於2019和2020年同期配發的0.56元及0.358元。

富邦臺灣中小是半年配息的ETF，但因其不以配息為主訴求，在2019年有完整上、下半年配息後，2020及今年度都只有下半年配息，上半年未能配息。這檔適合追求報酬率的投資人，想要穩配息需要留意配息穩定度。

富邦臺灣中小ETF經理人陳双吉表示，富邦臺灣中小此次10月預計配息2.09元，配息率約5.3%，既優於過去二年同期的配息表現，也高於過去二年平均3.76%的配息率（一年配二次合計）。

富邦臺灣中小帳上有資本利得，部分原因是高周轉率，富邦投信決議將大部分實現的利得回饋投資人。

富邦投信指出，富邦臺灣中小選股精準，來自嚴謹且具理論基礎的動能因子選股邏輯，受惠ETF績效亮眼，其受益人今年來大增近五倍，多個月的受益人都較前一月成長兩位數以上，表現領先其他台股ETF。

另一檔富邦臺灣優質高息，則是年配息的高股息ETF，該檔於2019、2020年分別配息0.746元及0.843元，今年配發0.951元，為2018年配息0.979元來最多，配息率則持穩2020年近5%的水準。這兩檔ETF都訂在10月19日除息。

配息 富邦投信 ETF

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