快訊

發現溫度和觸感的受體 美國2學者獲諾貝爾醫學獎

台灣拍不出《魷魚遊戲》？施振榮：需要這兩項東西

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首檔台股ETF今起管控申購額度 原因是現金殖利率太高

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導
永豐台灣ESG（00888）即日起進行申購控管。資料來源：永豐投信官網
永豐台灣ESG（00888）即日起進行申購控管。資料來源：永豐投信官網

永豐投信1日甫發佈永豐台灣ESG(00888)ETF成立半年首次除息期前公告，因現金殖利率高達5.6%，吸引投資人湧入，成交量明顯擴大。未免息金遭到稀釋，永豐投信早上緊急發布，即日起至10月18日止，實施初級市場申購控管，每日僅開放二組申購，合計1,000張，創下台股ETF控管初級市場申購首例；惟投資人仍可透過次級市場正常交易。

投信人士表示，ETF管控申購額度通常發生在高股息ETF，因為國人對於收益有高度偏好；上次受到投資人資金狙擊的中信中國高股息（00752），也是因為配息現金殖利率高，吸引投資人進場卡位，導致殖利率下降，後來管控初級市場申購。

永豐台灣ESG ETF在3月底掛牌，因ESG主題加上季配息機制，受存股族青睞，從掛牌之初參與投資人數僅9,000餘人，至10月1日投資人數已來到60,457人，投資人人數成長超過六倍。首度配息金額具吸引力，再帶動息收族群存股領息交易意願，今(4)日開盤1小時餘已有超過7,000張成交量。

永豐投信1日甫發佈永豐台灣ESG(00888)ETF成立半年首次除息期前公告，因現金殖利率高達5.6%，吸引投資人湧入，成交量明顯擴大。未免息金遭到稀釋。永豐投信表示，為避免發行單位膨脹影響可配發總金額遭到稀釋，永豐投信於今(4)日上午公告，自即日起至10月18日止，實施初級市場申購控管，每日僅開放2組申購，投資人仍可透過次級市場正常交易。

永豐投信在公告中也提醒投資人，ETF於除息交易前市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

永豐投信已發布期前公告，2檔台股ETF每單位配息金額分別為：成立甫滿半年提供季配息的永豐台灣ESG ETF配息金額為每單位0.432元，按10月1日收盤價換算現金殖利率5.6%，而連續第十年進行年度配息的永灣臺灣加權ETF（006204）配息金額為每單位5.30元，創下歷年最高，換算現金殖利率6.0%， 2檔ETF的除息日為10月19日，參與除息的最後買進日為10月18日前，配息發放日則是11月19日。

永豐投信表示，受到海外市場震盪影響，台股股價持續見修正，然台灣科技產業仍具備堅實產業前景，電動車、半導體、5G等產業趨勢題材挹注成長動能，加上進入第4季科技產業與消費旺季，對於有息收需求的投資人而言，不妨把握近期股價修正低檔建立長期存股領息部位。

ETF 配息 殖利率

延伸閱讀

恆大停牌衝擊 台股跌逾百點多空交戰16500關卡

Fed暗示將縮減購債 法人：台股基金定期定額進場好時機

台股開盤上漲29點 台積電開出平盤

富邦期貨：台股技術面月、季線反壓仍重

相關新聞

公股行庫配合打炒房！評估個人第二戶房貸利率調至1.5%

央行9月祭出第三波打炒房，同時也找銀行開會討論，希望各銀行能針對個人第一戶與第二戶差別訂價，因此目前公股銀行也初步評估規...

房貸新策略！一銀個人第二戶房貸利率 調高至1.5%以上

央行祭出第三波打炒房，銀行也提出房貸新策略，第一銀行表示，目前有在規劃針對個人第二戶房貸利率調整超過1.5%。

股匯脫鉤！新台幣終場升值1.6分 收27.866元終連四貶

股匯脫鉤，即使台股指數今（4）日重挫，新台幣兌美元匯率全日仍呈小幅升值，終場以27.866元作收，升值1.6分，終止連四...

兆豐銀中古屋房貸利率調高至逾1.5% 不影響首購族

央行加碼第三波打炒房措施，兆豐銀行今天表示，目前不動產放款比率逾28%，將會即刻實施將不分區域、第二戶中古屋房貸利率統一...

業界最高榮譽！華南產險榮獲保險卓越獎四大獎項

由財團法人保險事業發展中心主辦的第九屆台灣保險卓越獎，今年10月1日舉辦頒獎典禮，該競賽在業界極具公信力和優質口碑，素有...

台壽理賠智能平台 獲哈佛商業評論首獎

台灣人壽「理賠智能便利前台」專案再次榮獲大獎！中國信託金控子公司台灣人壽繼獲得亞洲銀行及財金雜誌「台灣年度理賠創新」及全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。