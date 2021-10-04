首檔台股ETF今起管控申購額度 原因是現金殖利率太高

永豐投信1日甫發佈永豐台灣ESG(00888)ETF成立半年首次除息期前公告，因現金殖利率高達5.6%，吸引投資人湧入，成交量明顯擴大。未免息金遭到稀釋，永豐投信早上緊急發布，即日起至10月18日止，實施初級市場申購控管，每日僅開放二組申購，合計1,000張，創下台股ETF控管初級市場申購首例；惟投資人仍可透過次級市場正常交易。

投信人士表示，ETF管控申購額度通常發生在高股息ETF，因為國人對於收益有高度偏好；上次受到投資人資金狙擊的中信中國高股息（00752），也是因為配息現金殖利率高，吸引投資人進場卡位，導致殖利率下降，後來管控初級市場申購。

永豐台灣ESG ETF在3月底掛牌，因ESG主題加上季配息機制，受存股族青睞，從掛牌之初參與投資人數僅9,000餘人，至10月1日投資人數已來到60,457人，投資人人數成長超過六倍。首度配息金額具吸引力，再帶動息收族群存股領息交易意願，今(4)日開盤1小時餘已有超過7,000張成交量。

永豐投信1日甫發佈永豐台灣ESG(00888)ETF成立半年首次除息期前公告，因現金殖利率高達5.6%，吸引投資人湧入，成交量明顯擴大。未免息金遭到稀釋。永豐投信表示，為避免發行單位膨脹影響可配發總金額遭到稀釋，永豐投信於今(4)日上午公告，自即日起至10月18日止，實施初級市場申購控管，每日僅開放2組申購，投資人仍可透過次級市場正常交易。

永豐投信在公告中也提醒投資人，ETF於除息交易前市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

永豐投信已發布期前公告，2檔台股ETF每單位配息金額分別為：成立甫滿半年提供季配息的永豐台灣ESG ETF配息金額為每單位0.432元，按10月1日收盤價換算現金殖利率5.6%，而連續第十年進行年度配息的永灣臺灣加權ETF（006204）配息金額為每單位5.30元，創下歷年最高，換算現金殖利率6.0%， 2檔ETF的除息日為10月19日，參與除息的最後買進日為10月18日前，配息發放日則是11月19日。

永豐投信表示，受到海外市場震盪影響，台股股價持續見修正，然台灣科技產業仍具備堅實產業前景，電動車、半導體、5G等產業趨勢題材挹注成長動能，加上進入第4季科技產業與消費旺季，對於有息收需求的投資人而言，不妨把握近期股價修正低檔建立長期存股領息部位。