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這檔ETF好犀利！今年來大漲46.2% 配息還有5%

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

ETF進入配息旺季，成為近期市場的熱門話題。其中，富邦臺灣中小（00733）ETF不但今年來截至10月1日，績效高達46.2%，高居所有台股ETF（包含槓桿、反向）之冠，該ETF每年配息二次，10月預計配發1.99元，依1日收盤價換算的殖利率約5%，配息也是創新高。

富邦臺灣中小ETF經理人陳双吉表示，此次配息優於過去兩年平均約3.76% （一年配兩次的加總）。本次配息在歷經第3季除權息旺季及基金前三季的資本利得實現，依據該基金之收益分配期前公告，將大幅優於前兩年的配息表現。該ETF 4月、7月季度調整，由於高周轉率，大部分實現的利得均回饋股民，因此預估富邦臺灣中小本次配息將優於過往配息紀錄。

今年以來富邦臺灣中小ETF績效表現亮眼，主要是其追蹤指數透過動能因子在第1季及第2季分別選出績效佳的面板及航運族群。且根據投信投顧公會2021年8月份基金績效評比表，富邦臺灣中小ETF在國內股票型ETF中，短中長期績效優異，且明顯超越加權指數。

陳双吉進一步表示，該ETF能確實的抓到上升趨勢的族群，實非僥倖，而是有一套相當嚴謹且具理論基礎的動能因子選股邏輯，是績效佳的重要關鍵。該ETF今年以來受益人數大幅成長近五倍，連續數月受益人數月成長率超過兩位數，為全ETF中月增幅最高。

ETF 配息 富邦 台股

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