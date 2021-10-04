網路家庭再布重要一棋！參與麻布數據科技集團募資

台灣電子商務集團PChome網路家庭戰略投資再布重要一棋！網路家庭（8044）今日宣布以策略領導投資人身分偕同本土金融巨頭中國信託創投參與擁有麻布記帳Moneybook、發票存摺Invos及企業記帳NexTrek三大金融科技品牌的「麻布數據科技集團」之策略性一輪募資。

在策略結盟的架構下，PChome網路家庭集團將藉由整合跨產業之資源、服務等核心優勢，提供更多元化的數位金融服務，亦為台灣金融科技生態圈注入更多能量。

PChome網路家庭集團執行長暨總經理蔡凱文表示，目前在行動支付、第三方支付、電子支付及P幣生態圈的服務版圖已深具優勢，本次策略投資麻布集團主要看好其用戶數增長及龐大的數據優勢，豐富的經驗也將助攻PChome生態圈在數位金融場景的布建串聯，期盼透過跨產業的深化合作，攜手共創更便利、更創新的數位金融服務體驗。