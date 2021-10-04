解析ESG商機 安侯建業出版《永續金融大不同》

KPMG氣候變遷及企業永續發展團隊今（4）日出版《永續金融大不同》1書，彙集近年對資本市場、永續金融趨勢之觀察與經驗，分別從風險、機會兩個角度，帶領讀者重新思考金融業在資本市場的功能與定位。

安侯建業表示，根據世界經濟論壇（World Economic Forum）發布的《全球風險報告》（Global Risks Report），全球重大風險議題早已從10多年前的財政危機、能源價格波動等，轉變為重大傳染性疾病的散播、氣候行動失敗、生物多樣性喪失等風險，對企業運營與金融機構帶來重大影響。安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠認為，在非財務因素足以引發企業鉅額資產損失的年代，金融機構的投融資決策評估，不應再侷限於財務績效，考量ESG議題的「永續金融」，已成為不可忽視的趨勢，也是全面性掌握風險衝擊的必經之路。

安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興表示，環境的變動不只帶來風險，也創造新的機會，從早期的綠色及氣候債券，到近兩年興起的可持續債券、永續績效連結貸款（Sustainability-linked Loan）等，都是金融業以其核心業務開拓ESG創新商機的具體實踐。

林泉興表示，在永續金融的浪潮中，除了機構投資人與企業扮演了關鍵角色以外，另一要角是具獨立性的專業會計師，會計師作為資本市場的資訊守門員，將攜手投資人藉由關注企業的ESG績效表現，來強化營運體質，建立因應新興風險的能力。

林泉興表示，會計師的專業養成也能跳脫傳統架構，透過跨領域的知識整合將環境與社會領域的非財務績效資訊，轉化成財務語言，提供具公信力的ESG資訊查核與確信、提高投資人信心。

安侯建業表示，《永續金融大不同》期望作為金融機構實踐永續金融的參考指南，協助不同產業、領域的讀者，快速掌握永續金融的起源與趨勢，並介紹ESG風險管理機制、責任投資策略、金融產品與服務等多元的實踐案例。

安侯建業表示，本書也將闡述企業、投資人、會計師等角色，於永續轉型中的定位，全方位展現金融業應如何有效發揮資本市場力量與篩選機制，重新調整資本流向永續投資的巨大商機，為整體社會發展需求帶來正面影響力、以迎接更永續的新時代。