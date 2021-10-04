中國恒大停牌國安基金進場護盤？ 財長蘇建榮這麼說

香港股市4日開市，其中近日身陷債務危機的中國恒大集團，旗下港股上市股票中國恒大、恒大物業無預警停牌。朝野立委關注國安基金是否護盤股市，對此，財政部長蘇建榮今（4）日在立法院表示，會不會動用國安基金是由委員會決定，最近股市面臨美國債務和財政、中國恒大不動產等問題，國安基金會密切注意國際股市情況。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今日聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」。

台股大盤近期波動劇烈，台股今天開盤反彈，一度上漲逾百點，其中航空雙雄長榮航（2618）與華航（2610）走勢強勁；不過，大盤開盤不久隨即翻黑，國民黨立委曾銘宗今日於財委會質詢指出，「由於近來股市掉了1000點」，國安基金預計於本月14日召開例會，財政部是否會動用國安基金護盤？

蘇建榮表示，會不會動用國安基金是由委員會決定，最近股市面臨美國債務和財政、中國恒大不動產等問題，國安基金會密切注意國際股市情況。