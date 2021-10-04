快訊

直播／防疫放寬新制今公布 指揮中心下午2時說明

見光死的《潘朵拉文件》？普亭情婦＆梁振英的海外密帳

中國恒大停牌國安基金進場護盤？ 財長蘇建榮這麼說

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

香港股市4日開市，其中近日身陷債務危機的中國恒大集團，旗下港股上市股票中國恒大、恒大物業無預警停牌。朝野立委關注國安基金是否護盤股市，對此，財政部長蘇建榮今（4）日在立法院表示，會不會動用國安基金是由委員會決定，最近股市面臨美國債務和財政、中國恒大不動產等問題，國安基金會密切注意國際股市情況。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今日聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」。

台股大盤近期波動劇烈，台股今天開盤反彈，一度上漲逾百點，其中航空雙雄長榮航（2618）與華航（2610）走勢強勁；不過，大盤開盤不久隨即翻黑，國民黨立委曾銘宗今日於財委會質詢指出，「由於近來股市掉了1000點」，國安基金預計於本月14日召開例會，財政部是否會動用國安基金護盤？

蘇建榮表示，會不會動用國安基金是由委員會決定，最近股市面臨美國債務和財政、中國恒大不動產等問題，國安基金會密切注意國際股市情況。

國安基金

延伸閱讀

立院審疫情防治及紓困振興追加預算 部會首長備詢

涼了！中國恒大、恒大物業港股無預警停牌

一周盤前解析／塑化、金控可留意

中國恒大風暴只是序曲？股市該抄底還是逃命 2大關鍵看懂

相關新聞

PChome宣布投資麻布數據科技集團 拓展Fintech生態圈

PChome網路家庭戰略投資再布重要一棋，今宣布以策略領導投資人身分偕同本土金融巨頭－中國信託創投，參與擁有麻布記帳Mo...

沙盤推演…國際金融三情境

全球矚目、對國際金融市場影響甚鉅的聯準會縮減購債計畫，最快將於今（2021）年11月正式啟動，我國中央銀行提前沙盤推演，...

央行：新興股匯債風險加劇

聯準會預計今（2021）年11月宣布縮減購債，使得市場擔心2013年新興市場資金大舉外逃的「縮減恐慌」現象捲土重來；對此...

台灣Pay綁五倍券衝60萬人

政府發放振興五倍券刺激國內經濟，為鼓勵民眾多使用數位綁定，祭出許多好康回饋，今年整體數位綁定人數大幅成長，其中台灣Pay...

台壽奪保險卓越獎三獎項

中國信託金控子公司台灣人壽不斷提升客戶全方位體驗，同時強化公司風險控管能力，疫情期間利用數位工具，不間斷地提供保戶安心服...

鑑古知今！美國2013年縮減購債引發恐慌 央行這麼解釋

2013年的縮減恐慌如何形成？中央銀行指出，Fed表示將縮減購債，但未妥善對外溝通並忽略其宣告效果的影響，市場預期利率將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。