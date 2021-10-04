PChome宣布投資麻布數據科技集團 拓展Fintech生態圈

PChome網路家庭戰略投資再布重要一棋，今宣布以策略領導投資人身分偕同本土金融巨頭－中國信託創投，參與擁有麻布記帳Moneybook、發票存摺Invos及企業記帳NexTrek三大金融科技品牌的「麻布數據科技集團」之策略性一輪募資。

PChome網路家庭集團執行長暨總經理蔡凱文表示，在策略結盟的架構下，集團將藉由整合跨產業之資源、服務等核心優勢，提供更多元化的數位金融服務，亦為台灣金融科技生態圈注入更多能量。

蔡凱文表示， PChome長年積極發展金融科技事業，目前在行動支付、第三方支付、電子支付及P幣生態圈的服務版圖已深具優勢，本次策略投資麻布集團主要看好其用戶數增長及龐大的數據優勢，豐富的經驗也將助攻PChome生態圈在數位金融場景的布建串聯，期盼透過跨產業的深化合作，攜手共創更便利、更創新的數位金融服務體驗。

蔡凱文也說，PChome集團深耕數位金融市場多年，此次攜手金融科技新創麻布集團，期盼透過共享跨產業之數據及資源，拓展PChome集團旗下Pi 拍錢包、P幣生態圈提供金融科技服務的渠道，亦提升數位金融產品的多樣性，共同打造以數據核心驅動的PChome數位金融生態圈。

截至今年第二季，麻布集團的發票存摺Invos已突破500萬用戶大關及累計10億筆交易數據，穩坐市占第一寶座；麻布記帳Moneybook則來到60萬用戶並連結超過170萬個金融和支付帳戶，亦是台灣金融科技業開放銀行第一階段最多銀行合作的TSP業者。

蔡凱文說，數位金融作為One PChome生態圈的核心要素之一，透過與麻布集團積極策略結盟，共同致力於以用戶需求為核心的普惠金融願景，未來亦緊鑼密鼓推展數位金融相關服務，深化PChome數位金融生態圈的影響力。