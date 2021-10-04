退休議題關切醫療支出居首位 理財分三階段檢視

富蘭克林坦伯頓基金集團長期關注退休議題，日前公佈2021年最新、同時也是第十年進行的「退休收入策略與期望（RISE）調查」，今年1/8~1/19線上調查2,004位美國18歲以上的成年人。結果顯示，新冠肺炎疫情確實帶來不小財務壓力，特別是處理意外支出、財務困難已成為美國年輕族群的主要壓力來源，在接近退休的嬰兒潮世代（55~64歲）有46%憂心現有準備無法應付退休後生活所需、近五成已退休的受訪者表明應多累積退休金，而醫療支出更是跨世代共同擔憂的議題。

富蘭克林證券投顧表示，多數人理解退休準備的重要性，但因缺乏策略性或遭遇突如其來的變動，容易導致現實與想像存有不小差距，建議把握黃金時間的同時，採取「退休理財ABCD」攻略，將有助於退休理財規劃更全面且輕鬆。

愈接近退休 缺乏創造退休收入財源策略成隱憂

根據富蘭克林坦伯頓的退休收入策略與期望調查發現，包括千禧世代（25~40歲）、X世代（41~56歲）皆把退休儲蓄列入第一目標，然而所有受訪者中，仍有37%並沒有任何退休理財規劃；對於退休準備，接近退休的族群雖有高達七成確信自己了解退休後需要多少開支，但進一步追問，46%擔心退休收入無法應付退休生活、63%未擬定30年內持續增加財源的策略。

富蘭克林投顧分析，多數受訪者認同退休儲蓄的重要性，但同時存有信心不足或不知從何入手的困擾，而愈靠近退休，憂慮指數愈高，此現象也反應在已退休的受訪者身上，例如有48%認為當初應多存點錢、66%發現開銷不變或甚至增加，顯示即使退休後仍有持續開拓收入的需求。

關心醫療支出躍首位 對退休理財多信心不足

面對退休議題，受訪者關心的除了儲蓄，另一個焦點就是健康，且比重隨著年齡上升，而擔憂健康相關開銷在各年齡層都位居首位，調查中也發現，部分民眾選擇結合高自付額健康計畫（HDHP）的健康儲蓄帳戶（HSA），透過免稅以支付醫療費用，49%參與健康儲蓄帳戶的受訪者認為更有信心在退休後支付與健康相關的費用。

理財專家表示，健康儲蓄帳戶雖享有醫療支出免稅的優惠，但資金運用靈活度相對低，例如若退休前想提領且不是用於醫療，得另外支付稅金且可能得負擔額外的罰款。

富蘭克林投顧分析，「2021年退休收入策略與期望」的調查中，多數受訪民眾認為了解自身退休後需要多少開支，然而卻又擔心因壽命延長，導致資金耗盡，考量未來整體支出不減反增的壓力下，即將退休的受訪者就有高達57%表示若沒有足夠的積蓄，將進行工作調整，此現象顯示缺乏對退休收入相關項目的策略和理解。在台灣，雖有健全的全民健康保險制度，但以滿足基礎的醫療需求為主，退休後若想擁有更高品質的醫療照護，以及因應平均餘命延長，量身打造退休理財規劃勢在必行。

退休理財輕鬆規劃有訣竅 三階段檢視+ABCD策略好退休

富蘭克林投顧表示，隨著紀增長、離退休時點越來越近，「個人化」退休理財計畫的需求會越高，建議，檢視退休理財需求可分累積期、過渡期、退休期三個階段，「累積期」著重提高儲蓄率，長期投資提高資產增值空間；50歲以上的「過渡期」，須因應工作或家庭成員變動等差異，調整不同資產配置需求；「退休期」，需求差異更為明顯，可量身訂做以創造退休收入來源。

富蘭克林投顧也提供退休理財規劃ABCD策略，協助民眾循序漸進，以更少的壓力完成退休金儲蓄計畫。

Approach方法：呼應三階段檢視功課，在不同階段因應收入和生活日常所需，投資方式就要靈活調整，例如25到40歲的千禧世代以定期定額、養成固定儲蓄與理財的習慣為主，隨著年紀增長、收入或可運用資金變多，可再提高定期定額的金額或伺機加入單筆投資；進入退休階段，持盈保泰為上策，此時以單筆持有配息型的固定收益基金為主，領息享受生活，有餘裕還能領息再投資，提高資金活絡度。

Balance平衡：理想的投資情境，是要在資金與顧及生活品質兩端取得平衡，而資金的佈局也需股債皆備，平衡配置以利穩健長期執行，年輕時側重股票型基金，例如定期定額選擇年報酬率較高的新興股、美股，進入中年，再逐步增債券型基金、降股票型基金，以兼顧風險控管。

Consultant諮詢：歷年來「退休收入策略與期望調查」都透露出受訪民眾對退休金準備的擔憂與壓力。進行退休規劃時，必須了解晚年維持生活品質的重要性、衡量目標投資策略以及風險容忍度，過程中有專業理財顧問提供諮詢服務，對提振信心將有顯著效益，面臨市場波動時也較有抗壓力，同時能在不同的市場氣氛或年齡，從旁協助調整投資策略，提高退休理財效益，也達到個人化建議的目的。

Digital investment數位投資：融入科技之力，讓投資理財更加省時省力且理性應對。富蘭克林投顧在推動數位基金理財方面，腳步超前，先是率先打造國民e帳戶，並於此數位交易平台上再加值推出智能理財機器人，如今已有「機器人1號-富智能」與「機器人2號-富智能」上線服務不同理財目標的投資人，每月五千元起或單筆三萬元就可擁有24小時監控市場及投資組合再平衡的VIP理財服務，是想輕鬆規劃累積退休基金的最佳助手。