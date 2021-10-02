央行標售364天期定存單 得標利率0.26% 創逾一年新高

受到季底資金需求暢旺，以及營所稅暫繳等緊縮因素影響，中央銀行昨（1）日標售364天期定存單，得標利率漲至0.26%，創下去(2020)年10月以來的逾一年新高，並較前一個月上漲0.021個百分點，標售結果符合市場預期。

為回收市場餘裕資金，央行每月標售一期364天期定存單與一期2年期定存單，其中364天期定存單金額為1,700億元；銀行資調主管指出，9月底國內資金分配不均，一度導致貨幣市場利率大彈，不過在央行指揮大型行庫進場釋出資金後，資金旱象已經明顯紓緩。

央行昨日標售364天期定存單，在市場操作較為保守下，得標利率彈高至0.26%，為逾一年來的高點。對此，銀行資調主管還說，雖然季底資金緊俏問題到了10月以後已經緩解，不過近期台股大跌、外資匯出，也會促使國內資金環境變得更緊一些，只是影響有多大，目前還看不出來。

銀行資調主管說，「外資連日來大匯出，也會使國內資金水位下滑，不過被先前季底緊俏因素蓋過去了，接下來如何，還要再觀察看看。」

根據央行資料，金融業隔夜拆款利率平時多半落於0.08%~0.085%間，9月最後兩天分別跳升至0.103%、0.096%，主要就是受到季底與稅款暫繳等影響，昨日已回落至0.086%。

央行日前公布今年第4季定存單標售時程，其中，2年期定存單每月標售金額維持800億元、364天期定存單維持1,700億元不變。

央行發行定存單分成標售與申購兩種方式，364天期與2年期定存單透過標售決定發行利率，至於短天期定存單，則採銀行向央行主動申購模式，目前28、91和182天期定存單利率分別為0.34%、0.4%和0.52%，7天期利率為0.11%。

央行定存單為央行沖銷市場餘裕資金的工具之一，發行對象包括銀行、信合社、票券公司、農業金庫、中華郵政及其他經央行核可的金融機構；銀行等金融機構買入央行定存單，除可替過剩資金找到投資管道外，亦可充當法定流動準備。