泰安產險推泰安雇主御守2.0 老闆放心、員工安心

國內現面臨疫情期間，店家企業營收皆受影響，若碰上員工因意外事故受傷，恐面臨經營財務風險。泰安產險今(1)日提醒，雇主常忽略保險的重要性，即便有幫員工投保勞、健保及團險，但考量要兼顧員工執行勤務期間雇主的法律責任與非執行勤務期間員工意外的道德補償，建議可投保泰安「雇主御守2.0」，讓保險保障再升級。

員工是企業最重視的資產，為強化雇主與員工的保障，泰安產險特別推出雇主御守2.0，具四大特色：

一、專為經營風險量身打造，被保險人為雇主，可用來抵充雇主責任，強化保障。

二、補償金定額給付，理賠迅速免除爭議，解決一般雇主責任險理賠須釐清「責任比例、賠償金額」，以及後續「鑑定、談判或訴訟」等耗日費時的問題。

當雇主無賠償責任時，補償金可視為道義補償，有賠償責任時則可抵充雇主責任，如同強制車險在交通事故所扮演得的角色一樣。

三、若不幸發生承保事故，由泰安產險專人協助雇主抗辯、和解、訴訟，並支付必要之費用，獲得完善的理賠服務。

四、投保流程審核不需檢附健康告知聲明書、不需通報，核保、出單、理賠僅需與單一窗口聯繫，減去繁複手續，既方便又快速。

以「雇主御守2.0」旗艦型專案為例，除了既有補償項目外，特別擴大在非執行職務期間的保障：增加實支實付醫療慰問金費用以及住院慰問金費用，提供一次性給付最高達5萬元，兼具風險管理與道德補償兩大功能。

泰安產險呼籲，職場環境應定期安全檢查，以防止意外發生，而較容易發生職災的職場，更應審慎規劃，減少店家企業在事故發生時的負擔。