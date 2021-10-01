快訊

第10輪加開BNT仍被「放生」上班族：我的第一劑在哪

泰安產險推泰安雇主御守2.0 老闆放心、員工安心

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

國內現面臨疫情期間，店家企業營收皆受影響，若碰上員工因意外事故受傷，恐面臨經營財務風險。泰安產險今(1)日提醒，雇主常忽略保險的重要性，即便有幫員工投保勞、健保及團險，但考量要兼顧員工執行勤務期間雇主的法律責任與非執行勤務期間員工意外的道德補償，建議可投保泰安「雇主御守2.0」，讓保險保障再升級。

員工是企業最重視的資產，為強化雇主與員工的保障，泰安產險特別推出雇主御守2.0，具四大特色：

一、專為經營風險量身打造，被保險人為雇主，可用來抵充雇主責任，強化保障。

二、補償金定額給付，理賠迅速免除爭議，解決一般雇主責任險理賠須釐清「責任比例、賠償金額」，以及後續「鑑定、談判或訴訟」等耗日費時的問題。

當雇主無賠償責任時，補償金可視為道義補償，有賠償責任時則可抵充雇主責任，如同強制車險在交通事故所扮演得的角色一樣。

三、若不幸發生承保事故，由泰安產險專人協助雇主抗辯、和解、訴訟，並支付必要之費用，獲得完善的理賠服務。

四、投保流程審核不需檢附健康告知聲明書、不需通報，核保、出單、理賠僅需與單一窗口聯繫，減去繁複手續，既方便又快速。

以「雇主御守2.0」旗艦型專案為例，除了既有補償項目外，特別擴大在非執行職務期間的保障：增加實支實付醫療慰問金費用以及住院慰問金費用，提供一次性給付最高達5萬元，兼具風險管理與道德補償兩大功能。

泰安產險呼籲，職場環境應定期安全檢查，以防止意外發生，而較容易發生職災的職場，更應審慎規劃，減少店家企業在事故發生時的負擔。

理賠 產險 保險

延伸閱讀

苗栗泰安輕鬆玩 旅遊網、APP同步上線

影／享趣泰安玩APP推出 一機在手暢遊泰安

9月防疫保單銷量約40萬件 買氣降至疫情以來新低點

湯圓＋天后御守！「桂冠×天后宮」聯名組 只送不賣

相關新聞

開發金併中壽 股臨會通過

開發金控雙喜臨門，昨（1）日與中國人壽同步召開股東臨時會，順利通過雙方百分百合併案，開發金也在昨天搬新家，未來與中壽合署...

央行盯房貸 找國銀喝咖啡

為避免銀行資金淪為投資客炒房方便門，中央銀行一年內三度加碼房市管制措施，為強化管制措施成效，央行業務局昨（1）日進一步找...

8月不動產放款 續創新高

雖然政府積極打炒房，但據金管會昨（1）日最新公布統計數字，8月國銀不動產放款繼續上升至12.14兆元，再創歷史新高，但因...

台幣下周估貶至28

熱錢連四日賣股匯出，不過相較台股崩跌，新台幣匯率在出口商拋匯潮撐盤下，反應相對淡定。新台幣匯率昨（1）日貶1.6分，以2...

台壽處分22.5萬張台灣之星 認賠1.2億元

中信金控子公司台灣人壽昨（1）日公告，以總交易金額21.3億元出售持有的22.5萬張台灣之星普通股，平均每股售價9.47...

投資保單 提防二風險

投資型保單前八月狂銷近3,900億元，成為今年最火紅的保險商品。隨著儲蓄險退場，民眾把資金大量轉向投資型保單，「是否明智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。