政府打炒房 國銀8月不動產放款12.14兆元仍創新高

雖然政府積極打炒房，但據金管會公布統計數字，8月國銀不動產放款仍繼續上升至12.14兆元，再創歷史新高，但因為台商回流、現金股利入帳等因素，讓存款同步大幅擴增，分母增速大過分子，以致8月不動產占總放款比率略減至26.73%，已連續二個月下降，

此外依據銀行法72-2條規定，個別銀行不動產相關放款占比不得超過30%，金管會最新統計8月超過29%的「紅燈」銀行家數重新歸零，已不像5月有三家之多。

大部分銀行內部自行設定，若在28%以上即為警戒範圍。8月占比達到28~29%達到「警戒線之上」的銀行家數，也從6月的11家大減至5家。銀行局副局長林志吉表示，均是存款大幅增加所致。

據規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額和的30%。分子部分，整體國銀辦理不動產相關放款的總金額從元月的11.63兆元一路攀升至8月的12.14兆元，每月都創下新高，光今年就增加6,100億元之多。

不過分子單月只增600億元，分母的存款總餘額及金融債券發售額，8月大舉提高至45.4兆元，月增高達4,600億元，因此平均國銀的不動產放款比率下降至26.73%。存款主要來自於8月現金股利大舉入帳，加上營運暢旺下企業貨款收入大增所致。

據統計，住宅和建築貸款餘額增幅都趨緩，分別月增新台幣295億元和288億元。房貸單月淨增加數較6月高峰期的804億元已明顯下降。6月主要是因房地合一稅2.0上路後，民眾集中提早交易所致，7月房地合一稅新制上路，加上央行祭出第二波信用管制，均有讓房貸增加速度出現趨緩的「降溫」情形。

林志吉表示，大部分銀行8月不動產放款比率都往下走。7月共有8家銀行比率落在28%以上警戒區，不過，8月國銀存款大增，使國銀不動產放款比率大幅下滑，總計僅剩5家銀行落在28%以上警戒區內。