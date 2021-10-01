8月國銀土建融逾放比創新低 原因揭曉

據金管會最新公布，國銀8月建築融資逾放金額大減13億元，逾放比0.08%更創下至少六年來新低紀錄。銀行局副局長林志吉透露，主要是因為有2家銀行逾放大減所致，其中一家把之前逾期放款轉銷售為呆帳，另一家則有用新貸償還舊貸的情形。

據銀行局統計，截至8月底為止，國內購置住宅放款餘額為8兆4,482億元，較7月仍增加295億元，但是跟之前動輒在400~800億元以上，已有顯著減少。房貸來源多屬自然人的新成屋陸續交屋或是中古屋交易造成的借新還舊。

國銀的房貸品質亦維持穩定，8月的房貸逾放金額88億元，還比7月減少3億元，逾放比再降至0.1%。

此外銀行對企業企業建築貸款放款餘額8月底突破3兆元，達到3兆264億元，較7月增加288億元，回到過去平穩維持每月淨增加一、二百億元左右。

不過逾放金額卻降至23億元，較上月大減13億元。逾放比更從7月的0.12%，一舉降至0.08%。被問到是否是史上新至紀錄？林志吉表示，至少是2016年以來最低水準。

林志吉表示，建築融資逾放大減的原因主要有二個，一是有一家銀行，企業建築貸款之前有逾期狀況，但已在8月轉銷成呆帳；另外則有一家銀行將本來是個別貸款（只跟某一家銀行貸款往來），轉至向其他銀行貸款，屬於新貸償還舊貸，因此清償土建融，分屬二家銀行，合計共減少13億元，是上月逾放比大減的原因。金管會持續對不動產日常管理，7月房地合一新稅制上路後，交易規模與資產品質都尚稱穩定。