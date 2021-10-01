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保險卓越獎頒出79座獎盃 桂先農：發揮安定人心力量

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
第九屆台灣保險卓越獎今（1）日頒獎，保險事業發展中心董事長桂先農表示，面對疫情嚴峻的影響，衷心地祈願透過舉辦實體的頒獎典禮鼓舞台灣保險業的士氣，激勵保險從業人員發揮保險安定社會人心的核心價值。圖／保發中心提供
第九屆台灣保險卓越獎今（1）日頒獎，保險事業發展中心董事長桂先農表示，面對疫情嚴峻的影響，衷心地祈願透過舉辦實體的頒獎典禮鼓舞台灣保險業的士氣，激勵保險從業人員發揮保險安定社會人心的核心價值。圖／保發中心提供

被譽為保險業國家級獎項的「台灣保險卓越獎」，主要為鼓勵保險業者積極提升保險專業及服務品質，並增進消費者權益之維護。今（1）日下午舉行二年一次的頒獎典禮，今年第九屆共有29家公司、152件作品入圍，一共頒發79座獎座。主辦方保險事業發展中心董事長桂先農表示，面對疫情嚴峻的影響，衷心地祈願透過舉辦實體的頒獎典禮鼓舞台灣保險業的士氣，激勵保險從業人員發揮保險安定社會人心的核心價值，以照顧安頓廣大的保戶做為志業。

桂先農說，保險業這麼多年來保費收入穩定成長，資產屢創新高，且台灣保險的高普及率、高投保率亦在世界上名列前矛，產險賠款金額與壽保費險給付，亦都占保費一定比率，創造許多工作機會，發揮社會安定功能，希望透過卓越獎鼓勵保險業繼續提升服務品質與保險專業，以照顧廣大客戶為終身職志，發揮安定功能，也透過頒獎來肯定保險業對安定社會的貢獻。希望未來秉持以台灣保險業興盛為己任的態度精益求精，一起全力推動台灣優質保險。

金管會新上任的副主委蕭翠玲今日擔任主要頒獎人，她在致詞時勉勵保險業繼續發揮核心價值，並期許保險業在後疫情的不確定時代仍求新求變，因應環境，導入科技技術，推廣數位保險，以提升消費者更便捷的服務，增進服務效益。。

蕭翠玲也感謝在此波疫情衝擊下，因著保險業共同努力，善盡企業社會責任，對於企業或個人因疫情損失，提供民眾適時的保障，並個案協助承租戶租金緩繳，展延及降租等協助。在便民服務方面提供經濟弱勢保戶保單借款的優惠利率方案，若保戶一旦染疫，在理賠服務方面從寬給付保險金，以及研發相關因應防疫的企業停業保險及疫苗險商品等各項措施。感謝保險業對於台灣經濟向上發展及保險市場成長方面，做出的卓越獎貢獻。

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