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血庫存量告急 宏泰人壽北中南員工熱情捐血

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
宏泰人壽總經理湯維華(左三)及員工今日在捐血活動現場，與血寶寶合影。圖／宏泰人壽提供
宏泰人壽總經理湯維華(左三)及員工今日在捐血活動現場，與血寶寶合影。圖／宏泰人壽提供

2021年新冠肺炎病毒持續肆虐、疫情變化莫測，雖然指揮中心已逐步降低疫情警戒級數，並放寬防疫措施標準，但大多數民眾仍不敢掉以輕心，外出活動減少，不僅衝擊經濟，影響所及，連帶捐血意願也隨之降低，致使血庫存量告急，挽袖捐血刻不容緩。

為鼓勵民眾謹慎防疫之餘不忘參與公益發揮愛心，「宏泰i公益」志工團與台北捐血中心攜手合作於10/1舉辦「一起來捐血，捐血益起來」活動，台北捐血中心特別請可愛的血寶寶出動活絡現場氣氛，並派出 LINE FRIENDS 主題限定捐血車，讓活動更添樂趣。

疫情之下為了讓大家安心捐血，活動全程需配戴口罩，捐血中心在現場設置了健保卡雲端查詢，並加強TOCC詢問，現場亦備有面罩、測溫儀及酒精消毒用品，「宏泰i公益」志工團也確實落實1922實聯制及管控現場人數，防疫措施完善周全。而在宏泰人壽總經理湯維華及多元行銷處副總陳銘正等長官的帶領下，員工參與踴躍，由於機會難得，志工團也熱情邀請親朋好友、路過民眾一同共襄盛舉，北中南區順利募得6萬2,750cc熱血，活動圓滿落幕。

宏泰人壽總經理湯維華完成捐血後，手中展示響應活動所贈送的手繪祝福平安米，湯總經理說，手繪祝福平安米是同仁精心規劃挑選，期望疫情早日結束，大家平安健康；宏泰人壽除了非常重視「公平待客」精神，全力宣導並推動相關應行措施之外，也積極推動各式公益活動，認真看待高齡權益問題、關懷弱勢，捐血活動也是重點項目之一，特別在這疫情橫行的當下，能夠「捐血一袋、救人一命」，更顯其心意珍貴。

宏泰人壽一直以來推動公益活動不遺餘力，秉持愛與關懷的精神，鼓勵員工積極參與，並且藉此活動拋磚引玉，期待有更多人投入公益活動的行列。

捐血中心 宏泰人壽

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