合庫人壽守護家庭照顧者 蟬連保險卓越獎

合庫人壽自2013年起攜手中華民國家庭照顧者關懷總會投入關懷照顧者行列，除今年3月第21度獲金管會肯定為提高國人保險保障之績優保險公司，10月再傳佳績，一舉拿下保險卓越公益關懷專案企劃金質獎。

這是合庫人壽蟬連三度榮獲由金管會指導、保發中心主辦的台灣保險卓越獎，顯示合庫人壽九年來一路守護家庭照顧者，成效斐然、有目共賭。

對於蟬連三屆台灣保險卓越獎，合庫人壽總經理沈玫君表示，二年來全世界深受疫情影響，不論疫情如何發展，「我們與家總關懷照顧者的初衷不曾改變」。

她說，去年合庫人壽特別邀請對音樂充滿熱忱的資深家庭照顧者來組成守護者樂團，讓社會大眾知道，只要善用政府及社會的長照資源，照顧家人的同時也可以完成自己的夢想。

合庫人壽同時運用集團力量，透過合庫銀行與家總培訓的長照種子行員，於全台分行傳遞照顧知識與資源，期盼更多人善用長照資源，更有效率的聰明照顧家人。

高齡少子化的社會趨勢下，長期照顧已成每個人不得不面對的課題。因此在疫情嚴峻時期，合庫人壽人仍邀請合庫金控旗下各子公司及12家守護者企業聯盟於9月底辦理線上伴伴市集一起支持家庭照顧者。

同時桃園、台中、台南及高雄市首長鄭文燦、盧秀燕、黃偉哲、陳其邁也於線上與大家一起守護家庭照顧者，合庫奧運選手林昀儒、鄭怡靜、周天成、王子維也提供簽名小物於ishowlife愛秀生活平台伴伴市集義賣，讓民眾可隨看隨買隨手做公益。

為了在嚴峻疫情期間公益支持不間斷，ishowlife特別將線上義賣專區開設至10/15，讓無法參與直播的消費者們能在10/15的21:00前持續支持義賣，同時也提供活動獨家優惠折扣碼，只要於結帳時輸入【CAREGIVER100】即享滿千折100元的優惠，讓大家做愛心之餘，也能享有購物優惠的樂趣。

為了讓長照資源盡可能普及一般社會大眾與年青人，合庫人壽與家總合作製作照顧電視台，大量運用社群媒體如FB、IG宣傳如何因應照顧問題，同時也運用直播整合公益活動，如喘息學院、照顧咖啡館、伴伴市集與演唱會等活動透過直播可以無遠弗屆的讓更多人參與。

今年更別開生面，將於10/15辦理線上演唱會，當天18:00於LINE TV、合庫人壽YouTube、合庫人壽官方粉絲團、ishowlife愛秀平台同步進行線上直播，年度大使坣娜、彭佳慧、鄭進一、曾沛慈、龍千玉、荒山亮等多位實力派歌手將齊聚為愛獻聲。

另外，為了展現照顧同時也能善用資源勇敢追夢，由家庭照顧者組成的守護PLUS舞團成員們，將獻出首次公開表演，活動相關資訊將於合庫人壽官方粉絲團公告，邀請大家關注合庫粉絲團(https://www.facebook.com/tcblife/)，一起線上聽經典好歌、一起守護照顧者。

合庫人壽與家總攜手關懷照顧者即將邁入第十年，屢獲國內外獎項肯定，沈玫君期許，除了秉持初衷持續關懷照顧者，更要將關懷持續延伸到客戶與員工，讓合庫人壽成為員工和客戶值得信賴的家庭守護者。