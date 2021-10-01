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燁輝（香港）3400萬美元聯貸 台企銀主辦完成簽約

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
臺灣企銀統籌主辦燁輝（香港）控股3,400萬美元聯合授信案簽約，由臺灣企銀董事長林謙浩（右）及義联集團創辦人林義守（左）共同簽署合約。圖／台企銀提供
臺灣企銀統籌主辦燁輝（香港）控股3,400萬美元聯合授信案簽約，由臺灣企銀董事長林謙浩（右）及義联集團創辦人林義守（左）共同簽署合約。圖／台企銀提供

臺灣企銀（2834）主辦燁輝（香港）控股有限公司3,400萬美元聯合授信案順利募集完成，於10月1日由台企銀（2834）董事長林謙浩代表銀行團與義联集團創辦人林義守共同簽署聯貸合約。

台企銀表示，聯貸案獲得臺灣銀行、土地銀行、泰國盤谷銀行、中國輸出入銀行、三信銀行等參貸銀行的踴躍支持，顯見銀行團對該公司經營現況及管理團隊的肯定，對其長期營運規劃亦深具信心。

燁輝企業股份有限公司為發展兩岸三地業務，成立燁輝（香港）控股有限公司，母公司燁輝企業屬「義联集團」核心事業群，為亞洲知名鍍鋅、烤漆鋼捲等鍍面鋼品之專業廠商，憑藉豐富的鍍面加工生產經驗，成功開發品質優良的太陽能支架用途鋼材，現與各大光電公司合作結盟，配合政府太陽能發電政策，搶攻高附加價值太陽能電廠支架之龐大市場商機。

因產品質量均佳，加上近期市場需求大增，推升產品售價、營收及毛利率同步上揚，今年第二季營收較去年同期成長64.88％，獲利表現預期將穩定成長。

燁輝企業

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