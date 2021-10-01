人才培訓專業 AIA友邦人壽獲保險卓越銀質獎

台灣保險業最大盛事，台灣保險卓越獎，今(1)日舉辦頒獎典禮。AIA友邦人壽榮獲第九屆「人才培訓專案企劃卓越獎」銀質獎殊榮。

為接軌與時俱進的保險監理規範，及全力支持國際財務報導準則第17號 (IFRS 17) 的導入，AIA友邦人壽持續推動人才培訓專案，除成功培養具備IFRS 17專業、專案管理與領導管理能力的優質團隊，更將IFRS 17實務推動經驗與主管機關及同業分享，致力促進保險產業正向穩健發展，提升保戶、社會大眾、保險業者的共同利益。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，非常榮幸能在本屆保險卓越獎中獲頒人才培訓專案企畫卓越獎的肯定。「人才發展一直是我們最重要的核心，我們希望打造一個讓全體同仁能持續成長並且展現最好的自己之職涯舞台」，本次的獲獎對AIA友邦人壽來說是一個重要的里程碑，實踐公司一貫秉持「做正確的事，以正確的方式，和對的人」的營運理念。

侯文成指出，保險事業的健全發展，攸關我國金融市場結構之穩固，而專業的金融保險人才更是穩固此結構的重要基石。因應IFRS 17的執行，全球超過100個國家的保險公司已開始進入倒數準備，AIA友邦人壽與所隸屬的友邦保險集團，更是迅速成立跨國專案團隊，力求友邦保險集團旗下18個市場對於IFRS 17的導入能無縫接軌，將可能對保戶、投資人、合作廠商、甚至是員工的影響降到最低。

另外，「我們更欣喜能以IFRS 17領航者之姿，與主管機關及同業分享實務推動經驗，為台灣保險市場穩健發展盡一份心力。」侯文成說。

第九屆台灣保險卓越獎參選熱烈，共計有39家公司參加角逐，其中包含壽險14家、產險14家、輔助人11家，共152件作品，評審委員會邀請40位學者專家及社會賢達依獎項分組評審，於評審過程秉持客觀、公正、超然原則，針對各獎項參選公司所提供之量化指標、質化資料歷經嚴謹的初審、複審、複審簡報及決審，最終選出各獎項之入圍公司。

AIA友邦人壽積極打造成為人才嚮往聚集的企業，對人才發展領域的投入屢獲肯定，更陸續獲得勞動部「人力發展品質管理系統 (TTQS)」銅牌獎、HR ASIA 「台灣最佳雇主獎」與亞洲企業商會「國際創新獎 – 組織文化類」等獎項之肯定。