8月製造業續亮黃紅燈 今年第六顆但分數低於前幾個月

台經院今（1）日發布8月製造業景氣信號值，由2021年7月的16.70分，減少0.51分至8月的16.19分，燈號續維持在揚升的黃紅燈。

台經院指出，受到Delta病毒肆虐，部分國家增強管控措施，使得國際物流緊繃及部分零組件產能吃緊狀況持續。國內方面，受惠於全球經濟復甦及主要國家持續擴大基礎建設，出口、外銷訂單及生產等經濟指標續呈現雙位數成長，推升原物料投入面指標表現。然疫情反覆加深全球經濟成長的不確定性，加上缺櫃、缺料等問題持續，也影響了需求面指標的表現。台股在美國聯準會縮減購債議題發酵，以及電子股漲多拉回等影響而呈現震盪，導致經營環境面指標下滑。

就細部產業來看，在電子零組件業方面，受惠於5G、車用等應用晶片需求仍殷、國際手機品牌商新品推出的備貨效應，帶動出口、外銷訂單及生產指數持續熱絡，推升需求、原物料投入面等指標表現，使得8月本產業景氣燈號續維持7月代表景氣揚升的黃紅燈。

在機械設備業方面，則受惠於全球景氣復甦，對自動化等設備需求殷切，推升需求面及原物料投入面等指標，出口、生產及外銷訂單漲幅呈雙位數成長，亦使得8月本產業景氣燈號續維持7月代表揚升的黃紅燈。

台經院表示，整體來看，8月份仍受惠於全球經濟穩健復甦，出口、生產及外銷訂單等指標續強，推升原物料投入面指標，台經院製造業景氣燈號出現今年以來第六個代表揚升的黃紅燈。

但從信號分數來看，此次黃紅燈的分數低於前幾個月的表現，對此，台經院分析指出，除了受到去年比較基期逐月墊高，加上部分國家因疫情，強化了管制措施，使得部分產業供應鏈出現缺料、缺櫃問題，所以生產、外銷訂單等指標漲幅不若以往。

展望未來，台經院表示，國內疫情已漸趨緩和，政府推出五倍券，可刺激民間消費增加，隨著購買力道持續，將有助於內需產業的表現。不過，外在環境，包括東南亞等疫情持續，中國耗能雙控政策將由沿海擴及至華北、內陸，以及恒大債務危機是否對中國產業鏈、經濟產生雙重打擊，當地台商能否透過全球布局進行產能調配，減輕其衝擊？或對製造業出口、產能等產生影響？皆是未來觀察重點。