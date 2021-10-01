開發金股東臨時會通過併中壽 12月27日中壽下市
開發金控（2883）與中國人壽（2823）今天上午同步召開股東臨時會，討論雙方百分百合併案，開發金議程在開會40分鐘後結束散會，會中順利通過股份轉換合併案，依照雙方股份轉換契約，待主管機關核准後，股份轉換基準日為12月27日，屆時中壽即股票下市。
開發金與中壽已在8月12日同步召開董事會通過相關合併案，並決議今天召開股東臨時會討論。根據雙方董事會通過的合併架構為，中壽每1股普通股換開發金0.8股普通股、0.73股特別股以及現金11.5元，依照除權息價格調整後，合計此次換股搭現金合併中壽每股對價約29.75元，溢價率約17%，與前兩次公開收購相當。
開發金董事長張家祝在合併案表決通過後向股東表示感謝，他說，希望換股案順利完成後，中壽成為開發金百分百控股的子公司，開發金即整個向前邁一大步、進入新里程碑，相信未來每年向各位股東提出更好的成績，也希望股東繼續給公司支持鼓勵。
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