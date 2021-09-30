8家資產管理集團入選 獲金管會「深耕計畫」優惠

為鼓勵境外基金機構增加對台投入，共同參與發展我國資產管理市場，金管會今（30）日公布最新認可聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、NNIP及富蘭克林等8家資產管理集團符合「鼓勵境外基金深耕計畫」所訂條件，並獲得優惠，有效期間為1年，自今年10月1日至明年9月30日止。

證期局副局長郭佳君表示，聯博、安聯及施羅德資產管理集團分別符合5項評估指標，該3集團可適用2項優惠措施，聯博、安聯及施羅德資產管理集團得於符合境外基金管理辦法之範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金；安聯及施羅德資產管理集團其總代理人申請代理境外基金之每次送件基金檔數上限為3檔；聯博資產管理集團境外基金申請案得加速審核。

景順、摩根、野村、富蘭克林及NNIP資產管理集團分別符合4項評估指標，可適用1項優惠措施，該5集團分別得於符合境外基金管理辦法之範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金；或其總代理人申請代理境外基金之每次送件基金檔數上限為3檔；或單一境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限永久放寬為該境外基金淨資產價值之40％。

該8集團於我國募集銷售之境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為70％。

證期局官員表示，該8集團除符合深耕計畫面向一「提高境外基金機構在臺投資」及面向二「增加我國資產管理規模」之相關指標外，並分別符合面向三「提升對我國資產管理人才之培訓」或「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」之評估指標。

包括安聯及施羅德資產管理集團協助在台投信據點培育投資研究等核心資產管理技術人才；施羅德、摩根、野村、富蘭克林及NNIP資產管理集團辦理資產管理人才培訓計畫及與我國校園合作；聯博、安聯及景順資產管理集團分別在台灣設置區域性的基金服務機構；富蘭克林資產管理集團在臺灣辦理金融理財教育推廣，對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻。