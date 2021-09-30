四投信取得躍進計畫優惠 永豐首家中小型入榜

金管會今（30）日公布已認可元大投信、國泰投信、富邦投信及永豐投信等4家投信符合「鼓勵投信躍進計畫」並取得優惠，其中永豐投信為首家取得中小型投信躍進計畫標準之投信業者。

金管會為提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，發布「鼓勵投信躍進計畫」，取得一定條件者，得適用各項優惠措施。今年度金管會認可元大（2885）、國泰（2882）、富邦（2881）及永豐（1907）等4家投信事業。

證期局副局長郭佳君說，國泰投信符合基本必要條件、三面向及其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用基本優惠措施及2項選擇優惠措施；元大投信符合基本必要條件及三面向、富邦投信符合基本必要條件、二面向及其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用基本優惠措施並適用1項選擇優惠措施；永豐投信符合基本必要條件及二面向，可適用基本優惠措施。

4家投信事業均適用基本優惠措施，即得申請募集不受現行相關投資有價證券之種類、範圍及比率規定限制之投信基金，以及得申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理之ETF，不以國內成分證券ETF為限。國泰投信選擇適用送審之投資海外的投信基金，申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日，以及在符合相關法令規範下可再提出其他優惠或便利措施；元大投信及富邦投信選擇適用送審之投資海外的投信基金，申報生效期間得由30個營業日縮短為12個營業日。前開優惠措施有效期間為1年，自今年10月1日至明年9月30日止。

另外，為促使中小型投信業者積極參與，金管會已修正躍進計畫內容，增訂中小型投信事業如符合放寬後之評估指標標準及面向數，可取得基本優惠措施。郭佳君說，此次認可之永豐投信，即為首家取得中小型投信躍進計畫標準之投信業者，未來金管會亦將持續鼓勵，促使中小型投信事業逐步成長、提升事業競爭力。