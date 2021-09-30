存款太多 國銀存放比續下探史上新低

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
據金管會銀行局統計，8月國銀存放比持續下探到70.12%。記者戴瑞瑤／攝影
據金管會銀行局統計，8月國銀存放比持續下探到70.12%。記者戴瑞瑤／攝影

存款增加遠遠超過放款，讓8月國銀存放比持續創下歷史新低，只有70.12%，顯示國銀從去年到現在，仍呈現閒置資金太多的狀態。金管會銀行局表示，8月多家企業發放現金股利，與企業營業暢旺，導致存款增加是放款的快2倍，因此存放比創下新低。

存放比一向被視為銀行獲利的重要指標，若存放比太低，顯示銀行收了很多存款、放款卻很少，不只銀行可賺的放款利差減少，也等於銀行無法將資金做有效率的運用。

據銀行局統計，國銀存放比從2018年底來到高點73.68%後，就一路往下降，去年底國銀存放比降到只有70.24%，創下歷年史上新低，而今年到6月底則逐步回到71%，原本以為將從谷底反彈，沒想到8月持續下探到70.12%，再度創下歷史新低紀錄。

銀行局副局長林志吉表示，國銀8月存款增加4600多億，但放款只有增加2400多億，存款增加幾乎是放款快兩倍，導致8月底存放比持續降低。

林志吉分析存款增加原因，他說，8月存款增加原因，主要是許多企業發放現金股利，還有企業營業暢旺，貨款收入增加。國銀中以兆豐銀、北富銀、中信銀、華南銀存款增加最多，但每家銀行存款增加原因不盡相同，像北富銀主要是壽險戶有很多股票投資的現金股利回到帳戶中；中信除大戶與企業戶的貨款外，還有政府專戶有款項進來；兆豐同時有壽險戶與企業戶因素，也有公部門的存款增加。

此外，國銀全行前8月稅前賺2444.7億元、年增8.9%，主要獲利來源是來自國內總分行，受惠於國內總分行利息收入淨收益與手續費淨收益皆增加，利息淨收益年增370億、手續費增加48億元。

OBU與大陸分行則獲利「熄火」，其中大陸分行前8月只賺21.6億元、年減44%。林志吉表示，大陸分行主要是利息淨收益與投資淨收益都減少，同時呆帳提列費用也高，利息淨收益年減3.6億元、投資淨收益年減7億元，而呆帳提列則增加5億元；OBU則是因為海外經濟活動未完全復甦，放款餘額減少1483億元，導致利息淨收益縮減73億元。

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