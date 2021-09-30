助脆弱族群 立委蔡壁如：擴充1988專線金管會應重落實

經濟日報 / 記者劉秀珍／即時報導
立法院質詢台上的立委蔡壁如。取自蔡壁如臉書
立法院質詢台上的立委蔡壁如。取自蔡壁如臉書

三位立法委員日前要求金管會在一個月內，評估擴充財團法人金融消費評議中心1988專線，提供金融弱勢民眾事前諮詢服務。民眾黨籍立委蔡壁如倡議，政府應該「正視」和「重視」疫情下需要纾困的人，提升1988專線功能關鍵就在執行力，才能把生活在社會陰暗面的邊緣人拉回正常軌道，進一步健全社會防護網。

去年初新冠疫情爆發，台灣雖然防控得宜，但今年5月中旬Delta病毒肆虐，疫情防控升至三級警戒，全台除了製造業維持正常運作，服務業大受衝擊，市井小民生計難以為繼，也使得社會貧富差距惡化，財務脆弱族群更瀕臨深淵的臨界點。

聯合報系願景工程6月底刊登滑梯社會專題，提出願景主張，建議政府：設置供弱勢諮詢輔導的「金融張老師專線」，為脆弱者撐過疫情。

擔任立院財委會本會期召集委員的民進黨籍立委鍾佳濱及上會期召集委員郭國文，以及民眾黨籍立委張其祿，27日在立法院財政委員會本會期首次部會備詢時，以臨時提案方式，建請金管會評估「擴充財團法人金融消費評議中心1998專線，以提供金融弱勢民眾事前諮詢服務與進一步推廣」之可能性。三人並要求金管會須於一個月內，針對有關構想，提出相關書面報告。

常為弱勢團體和青年族群發聲的蔡壁如，對此非常有感。她說：「我常在基層走讀，這次疫情之下，國家的貧富差距更嚴重了！」她說，因為疫情，一些靠現金收入的民眾，像市場攤販、餐飲業的從業人員、服務生、街頭賣玉蘭花的小販、發傳單的人，突然間就沒了工作、沒了收入，生活頓時陷入困境。

蔡壁如指出，愈來愈多民眾陷入底層的旋渦、原本就在社會底層謀生的「艱苦人」更加悲慘。她說，需要紓困的人、急需現金、需要一餐溫飽的人何其多，他們甚至可能淪落到你我都看不到的角落，但是日子還是要過，沒有錢、甚至救助無門。

但她強調，政府應該重視這些現象，不應該設下種種障礙、布下各種選項，看起來好像在認真做事，其實把擾民當政績。這次談設置「金融張老師」專線，將既有1998金融服務專線的功能擴充並予提升，就該增加專線在解決金融糾紛以外，如社會工作和心理輔導的功能， 才能有效解決財務脆弱族群的深層問題，提高執行力。

金融研訓院傳播出版中心所長傅清源指出，財務脆弱者遭遇的問題很 多、很瑣碎，有些不見得和金融相關，綜合病徵並不明確。以現有1988金融服務專線所能提供的服務來說，請求人想借錢如沒有管道借錢，只能給他電話告知找金融評議中心的某人協助解決，請求人或許因其信用條件不佳被銀行拒絕，但如果解決了請求人的資金問題，用途不對，「反而可能害了他」。

他認為，金融張老師專線應該跨領域，結合社工輔導、心理諮商和金融財務有專長的人，並擁有耐心和同理心，才能承受財務脆弱族群面臨困境的強度，協助他們解決問題。

但作法上，「創造新專線不是重點，」傅清源說。他認為，可以提升既有1988金融服務專線功能，讓專線人員接受跨領域知識的培訓。傅清源強調，進入財管2.0時代，金融張老師專線「不只是一支電話線」而已，功能也不能比現有銀行的呼叫中心差，還可經由數據蒐集，累積分析大數據，作為主管機關制訂政策的依據，同時去除當前推行金融教育的痛點。

他希望以後運用科技，甚至有機會使用到人工智慧（AI），讓金融張老師專線發揮更多元的功能。

疫情 金管會 願景 蔡壁如

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