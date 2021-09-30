金管會不動產專案金檢10國銀3票券 揪出四大缺失

金管會與央行聯手打炒房，自去年12月中開始祭出專案金檢，總計查核10家銀行與3家票券公司，檢查局組長江貽中今（30）日表示，主要揪出四大缺失，包括養地或讓企業主購置多房卻用自用住宅貸款條件等問題。

至於針對央行第二、第三波信用管制及未來針對八大熱區取消寬限期等，檢查局表示，都已納入年底查核重點，本來就在金檢範圍內，只會加強一般查核，不會再祭專案金檢。

央行已祭出三波打炒房措施，日前傳出金管會擬再專案金檢國銀不動產放貸。不過金管會檢查局金控公司組長江貽中今天表示，央行啟動選擇性信用管制措施，就是要打炒房，檢查局站在風險管理角度，主要是檢視投資客部分，銀行在貸放管理是否有疏失。

江貽中也表示，金管會自去年12月15日至今年3月31日啟動不動產專案金檢，針對10家本國銀行和3家票券金融公司辦理專案檢查，發現四大缺失。一是在購屋貸款部分，銀行對企業戶已經持有多筆或短期辦理多筆購屋貸款，並沒有確實查證購屋用途合理性，就以購置自用住宅貸款條件核貸。

江貽中說，常理而言，不會一個人需要住到3至5戶，即該借戶高度可能為投資客，但銀行卻以自用住宅條件核貸「就怪怪的」，顯然並不合理，在徵審上沒有注意到。

其次，在購地貸款部分，銀行沒有向借戶徵提明確的興建動工期程，或是借戶多次辦理續約展期，銀行沒有有效督導借戶依約動工開發，導致貸放後幾年都還沒有動工興建，即俗稱「養地」。

第三，在餘屋貸款部分，有銀行對於餘屋貸款承作條件並沒有符合內部所定規範，也沒有建立例外案件的管理機制。

第四，在工業區土地貸款部分，銀行沒有向借戶徵提新建或開發企劃，或是所徵提的企劃內容其實不明確，銀行卻仍然核准貸放。

江貽中表示，檢查局已在5月將金檢查到的主要缺失函送全體本國銀行和票券公司，要求各金融機構檢視自身是否有類似情形，並強化相關風險管理機制。

至於央行近日宣布加碼第三波打炒房措施，江貽中說，這次央行新規定，都已經納入年底檢查重點，將會持續關注整體不動產授信情形；不過，這次央行新規定主要是在前一次規定的基礎上，對幾個項目再作更強化的限制，因此金管會將在一般檢查列入檢查重點，不會特別再次辦理專案金檢。