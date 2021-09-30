一銀推印尼快捷匯款 最快10分鐘就能入帳

第一銀行今（30）日推出「印尼快捷贍家匯款」服務，是繼合庫銀行後，再添一家公股銀行加入快捷匯款的辦理，未來客戶只要在一銀全台188家分行櫃檯及網銀都能匯款，最快可於10分鐘、最遲次日入帳。

目前在臺印尼移工約有25萬人，受限工作時間和語言等限制，部分移工朋友多利用高風險的匯兌管道將錢匯回故鄉，但私下匯款的匯率並不透明，加上時常會發生協議匯款後，款項隨即消失的情況，最後匯款人求助無門只能自己認賠。

第一銀行表示，快捷匯款的服務會是以美元匯出，再由印尼盾入帳，匯率則依當地銀行牌告匯率計算並清楚標示，匯款上限一筆為3,000美元，客戶僅需支付一般匯款手續費，不須支付額外費用。

「印尼快捷贍家匯款」服務是以在台工作的印尼籍等外籍人士為主要服務對象，同時提供印尼文、中文對照的匯款申請書，或是藉由網銀約定帳戶匯出功能，就算是不熟識中文的印尼工作者，也能輕易了解匯款的細項說明，突破雙方語言限制。

此外，第一銀行透過與美商摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)合作，在全臺首次運用區塊鏈創新技術辦理帳戶驗證，也就是說匯款人可在第一銀行事先查詢受款人的帳戶資訊，減少匯款過程中因帳戶資訊不符，而導致交易延遲或匯款失敗，也可避免因誤植受款人帳號的問題。