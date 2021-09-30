國泰金今獲天下永續公民百強企業第三名

「2021天下永續公民獎」調查結果出爐，國泰金控（2882）與來自全台各產業的永續典範企業角逐，於四大構面「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」和「環境永續」表現優異，榮獲「天下永續100強大型企業組」第三名，ESG績效受到外部的專業肯定，國泰金透過金融核心職能展現永續競爭力，被譽為台灣永續實踐家。

天下永續公民獎每年對台灣企業廣發英雄帖，邀請企業回覆問卷，藉此對企業進行E(環境)、S(社會)、G(公司治理)全盤評估，國泰金於該調查的四大構面均有出色的表現。公司治理方面，2021年推出台灣第一本ESG整合報告書，闡述國泰於日常營運中納入ESG因子的管理機制及流程，為各方利害關係人解密金融業的ESG內涵；企業承諾方面，透過轉型人才培育接軌全球風險管理趨勢，設計完整的轉型藍圖，以「What if We Could」的核心思想，推動員工更深層的行為改變，讓轉型成為員工文化，因應易變、複雜且模糊的未來。

社會參與方面，正視超高齡社會問題，透過核心職能架構高齡支持網絡，同時兼顧長者財務安全，提升樂齡生活價值；環境永續上，除遵循TCFD框架，將氣候變遷納入風險管理機制，2021年更攜手旗下各子公司宣布發動集團「零碳營運轉型」，預計將於2030年全面使用綠電，

國泰金控副董事長陳祖培出席代表領獎時表示，新冠疫情所引發的不僅是健康的憂慮，全球外部環境充滿了易變、不確定、複雜、以及模糊的特性。因此，國泰試圖在「舊答案」中洞悉「新問題」，重新策劃金融核心職能，使金融業除了傳統的財務獲利之外，更納入了非財務的永續收益，藉由產品以及服務的再加值，使金融業的影響力跳脫財務面，透過ESG三個面向更加落實，攜手利害關係人，共同強化面對新興風險的「韌性」。